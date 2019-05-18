Российская фигуристка Трусова признана лучшим молодым спортсменом Европы

ТАСС, 18 мая. Российская фигуристка Александра Трусова признана лучшим молодым спортсменом года Европы в зимних видах спорта. Об этом сообщила в субботу пресс-служба Европейских олимпийских комитетов (ЕОК).
14-летняя Трусова получила приз на семинаре EOK, который прошел в Вене. Также на награду претендовали немецкая сноубордистка Анника Софи Морган, австрийская горнолыжница Магдалена Эггер, словацкая шорт-трекистка Петра Руснакова и венгерский шорт-трекист Аттила Талабош. Ранее было объявлено, что все пять финалистов будут поощрены финансово в образовательных целях. Трусова на правах победителя получит €15 тыс.
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Фигурное катание началось для меня с раннего детства и на данный момент оно было ежедневно со мной всю мою жизнь. Мне очень нравится заниматься тем, чем я занимаюсь. И за такое счастье - заниматься любимым делом – я очень благодарна своим родителям, которые так верили в меня, что помогли мне следовать своей мечте. Я очень благодарная каждому своему тренеру, вложившему в меня свои усилия и потратившему на меня свое время. Благодаря каждому их слову, я – та, кто я есть сейчас и продолжаю работать над собой и своими навыками. И, конечно, очень приятно, что мои усилия и старания были так высоко оценены. Большое спасибо всем, кто голосовал за меня. Заниматься любимым делом – это великое счастье, осознавать, что то, как я занимаюсь любимым делом, цениться любителями и профессионалами этого дело – приятно вдвойне! Спасибо большое за оказанную мне поддержку!
Трусова является двукратной победительницей юниорских чемпионатов мира, обладательницей золота юниорского финала Гран-при, также в ее активе две победы на первенствах России. В прошлом сезоне фигуристка дебютировала на взрослом национальном чемпионате, где стала второй. Ей принадлежат юниорские мировые рекорды в произвольной программе (150,40) и по сумме баллов (222,89), а также рекорд по баллам за технику в произвольной программе (92,35), действительный и среди взрослых.
Трусова известна богатым техническим арсеналом, в который входят четверные прыжки. Помимо нее, еще две фигуристки в мире на текущий момент исполняют прыжки в четыре оборота - россиянка Анна Щербакова и Элизабет Турсынбаева из Казахстана. Все три спортсменки являются подопечными Этери Тутберидзе. При этом Трусова является первой фигуристкой в истории, кому удалось исполнить четверные лутц и тулуп и чисто выполнить два прыжковых элемента в четыре оборота в произвольной программе.
В предыдущие годы в число претендентов на награду из россиянок попадали олимпийская чемпионка Сочи фигуристка Аделина Сотникова (2014 год) и многократная чемпионка мира по художественной гимнастике Яна Кудрявцева (2015). С 2016 года вручается два приза - в зимних и летних видах спорта. В прошлом году зимняя премия досталась французской биатлонистке Камиль Бенед.