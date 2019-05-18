Российская фигуристка Трусова признана лучшим молодым спортсменом Европы

14-летняя Трусова получила приз на семинаре EOK, который прошел в Вене. Также на награду претендовали немецкая сноубордистка Анника Софи Морган, австрийская горнолыжница Магдалена Эггер, словацкая шорт-трекистка Петра Руснакова и венгерский шорт-трекист Аттила Талабош. Ранее было объявлено, что все пять финалистов будут поощрены финансово в образовательных целях. Трусова на правах победителя получит €15 тыс.

Трусова является двукратной победительницей юниорских чемпионатов мира, обладательницей золота юниорского финала Гран-при, также в ее активе две победы на первенствах России. В прошлом сезоне фигуристка дебютировала на взрослом национальном чемпионате, где стала второй. Ей принадлежат юниорские мировые рекорды в произвольной программе (150,40) и по сумме баллов (222,89), а также рекорд по баллам за технику в произвольной программе (92,35), действительный и среди взрослых.

Трусова известна богатым техническим арсеналом, в который входят четверные прыжки. Помимо нее, еще две фигуристки в мире на текущий момент исполняют прыжки в четыре оборота - россиянка Анна Щербакова и Элизабет Турсынбаева из Казахстана. Все три спортсменки являются подопечными Этери Тутберидзе. При этом Трусова является первой фигуристкой в истории, кому удалось исполнить четверные лутц и тулуп и чисто выполнить два прыжковых элемента в четыре оборота в произвольной программе.

В предыдущие годы в число претендентов на награду из россиянок попадали олимпийская чемпионка Сочи фигуристка Аделина Сотникова (2014 год) и многократная чемпионка мира по художественной гимнастике Яна Кудрявцева (2015). С 2016 года вручается два приза - в зимних и летних видах спорта. В прошлом году зимняя премия досталась французской биатлонистке Камиль Бенед.