Яременко: волейболисты "Зенита" не справились с напряжением в финале ЛЧ

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Волейболисты казанского "Зенита" не смогли справиться с напряжением в финальном матче Лиги чемпионов. Такое мнение ТАСС высказал генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Александр Яременко.

В субботу "Зенит" уступил итальянскому клубу "Лубе" в финальном матче Лиги чемпионов. Встреча проходила в Берлине и завершилась со счетом 1-3 (25:16, 15:25, 12:25, 19:25).

"У итальянцев было больше желания, - сказал Яременко. - Нельзя сказать, что "Зенит" был на голову сильнее в первом сете, просто "Лубе" сыграл не в свою силу. В дальнейшем казанцы не смогли справиться с противостоянием такого уровня".

"Зенит" - шестикратный победитель Лиги чемпионов, казанский клуб выиграл четыре предыдущих розыгрыша турнира.