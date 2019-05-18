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Сборная Словакии одержала третью победу на чемпионате мира по хоккею, обыграв британцев

Встреча завершилась со счетом 7:1 в пользу хозяев турнира
Описание
© EPA-EFE/MARTIN DIVISEK

КОШИЦЕ /Словакия/, 18 мая. /ТАСС/. Сборная Словакии одержала победу над командой Великобритании со счетом 7:1 в матче шестого тура группового этапа чемпионата мира по хоккею. На встрече, которая прошла в словацком Кошице, присутствовало 7440 зрителей.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Андрей Секера (3-я минута), Томаш Татар (3), Мартин Маринчин (10), Михал Чайковский (25), Мариан Студениц (30), Матуш Сукель (36) и Давид Бондра (58). У проигравших отличился Майк Хаммонд (18), забросивший третью шайбу на турнире. После третьей пропущенной шайбы тренерский штаб сборной Великобритании произвел замену вратаря, вместо Бена Боунса на лед вышел Джексон Уисл.

Сборная Словакии занимает пятое место в турнирной таблице группы А, набрав 9 очков после шести матчей. Лидирует сборная Финляндии, набравшая 13 очков, на втором месте идут канадцы (12), третью строчку занимают немцы (12), четвертую - американцы (11). Шестое место занимает команда Дании (5). Сборная Франции с одним очком занимает седьмое место. Замыкает таблицу команда Великобритании, в активе которой нет ни одного очка.

В следующем матче сборная Словакии 21 мая сыграет с командой Дании, британцы 20 мая встретятся с французами.

Чемпионат мира по хоккею-2019 группа А
КомандаИВВОВБПБПОПШайбыОчки
1Финляндия540001017-713
2Канада540000128-1112
3Германия540000113-1312
4США531000124-1111
5Словакия630000326-189
6Дания510100317-165
7Франция500010411-271
8Великобритания60000065-380
Чемпионат мира по хоккею-2019 группа B
КомандаИВВОВБПБПОПШайбыОчки
1Россия550000026-315
2Швеция540000132-1012
3Швейцария540000123-612
4Чехия540000126-1012
5Латвия520000313-146
6Норвегия620000418-296
7Австрия50000056-280
8Италия60000061-450
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