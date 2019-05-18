Сборная Словакии одержала третью победу на чемпионате мира по хоккею, обыграв британцев

КОШИЦЕ /Словакия/, 18 мая. /ТАСС/. Сборная Словакии одержала победу над командой Великобритании со счетом 7:1 в матче шестого тура группового этапа чемпионата мира по хоккею. На встрече, которая прошла в словацком Кошице, присутствовало 7440 зрителей.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Андрей Секера (3-я минута), Томаш Татар (3), Мартин Маринчин (10), Михал Чайковский (25), Мариан Студениц (30), Матуш Сукель (36) и Давид Бондра (58). У проигравших отличился Майк Хаммонд (18), забросивший третью шайбу на турнире. После третьей пропущенной шайбы тренерский штаб сборной Великобритании произвел замену вратаря, вместо Бена Боунса на лед вышел Джексон Уисл.

Сборная Словакии занимает пятое место в турнирной таблице группы А, набрав 9 очков после шести матчей. Лидирует сборная Финляндии, набравшая 13 очков, на втором месте идут канадцы (12), третью строчку занимают немцы (12), четвертую - американцы (11). Шестое место занимает команда Дании (5). Сборная Франции с одним очком занимает седьмое место. Замыкает таблицу команда Великобритании, в активе которой нет ни одного очка.

В следующем матче сборная Словакии 21 мая сыграет с командой Дании, британцы 20 мая встретятся с французами.