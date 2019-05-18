Российские хоккеисты сыграют против швейцарцев в матче чемпионата мира

БРАТИСЛАВА, 19 мая. /ТАСС/. Хоккеисты сборной России в воскресенье на чемпионате мира проведут матч против финалистов турнира 2018 года - команды Швейцарии. В случае победы в основное время подопечные Ильи Воробьева практически обеспечат себе первое место в группе В. В субботу сборная России обыграла латвийцев со счетом 3:1 и обеспечила себе выход в плей-офф. Россияне показывают пока стопроцентный результат, одержав победы во всех пяти матчах. Если команда не опустится ниже второго места, то свой четвертьфинальный матч проведет в Братиславе и избежит переезда на незнакомую арену в Кошице.

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Что касается состава сборной России, известно, что в воротах в воскресенье сыграет Александр Георгиев. 23-летний голкипер выходил на лед во втором матче чемпионата мира с австрийцами (5:0). Остальные четыре игры провел Андрей Василевский. Других глобальных изменений в сочетаниях не предвидится. В заключительном матче субботы в группе B швейцарцы потерпели первое поражение на турнире, уступив шведам (3:4). Таким образом, после пяти матчей лидирует команды России (15 очков), далее следуют сборные Швеции, Швейцарии и Чехии, набравшие по 12 очков. Значительно отстали команды Латвии и Норвегии, в активе которых по шесть баллов. Австрийцы и итальянцы не набрали ни одного очка. Курашев-младший сыграет при отце Лучшими бомбардирами швейцарцев являются форварды первой тройки: Нико Хишир, Кевин Фиала и Венсан Праплан. Первый номер драфта Национальной хоккейной лиги прошлого года Хишир из "Нью-Джерси" набрал на этом турнире семь очков. Форвард "Миннесоты" Фиала и нападающий "Берна" Праплан набрали по шесть баллов, причем Праплан отдал пять голевых передач. При этом в матче со шведами никто из этой тройки не отличился.

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