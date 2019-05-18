Волейболист "Зенита" Михайлов считает, что команда провела неудачный сезон

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Прошедший сезон стал неудачным для волейболистов казанского клуба "Зенит". Об этом ТАСС заявил игрок российской команды Максим Михайлов.

В субботу "Зенит" уступил итальянскому клубу "Лубе" в финальном матче Лиги чемпионов. Встреча проходила в Берлине и завершилась со счетом 1-3 (25:16, 15:25, 12:25, 19:25).

"Мы вышли в финал, но не сумели победить, - сказал Михайлов. - Произошло то же, что и в финале чемпионата России. Мы успешно играли на пути к финалам, но команда разваливалась в решающих матчах. Этот сезон можно считать неудачным для "Зенита", пусть мы и играли в финальных матчах".

"Зенит" ранее уступил кемеровскому "Кузбассу" в финальной серии чемпионата России.