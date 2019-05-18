Гол и передача Головина помогли "Монако" победить "Амьен" в матче чемпионата Франции

ТАСС, 19 мая. "Монако" одержал победу над "Амьеном" со счетом 2:0 в домашнем матче 37-го тура чемпионата Франции по футболу.

Голы забили Радамель Фалькао (26-я минута) и российский полузащитник Александр Головин (82). Россиянин также отметился голевой передачей. Для Головина гол стал вторым в чемпионате Франции, а также третьим за "Монако" во всех турнирах. Он провел за клуб 33 матча.

"Монако" за один тур до конца чемпионата идет на 16-м месте, опережая занимающий 18-е место (в зоне стыковых матчей) "Кан" на 3 очка. "Амьен" с 35 очками идет 17-м. В последнем туре "Монако" 24 мая сыграет в гостях с "Ниццей".