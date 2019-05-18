Фиала: хоккей в матче ЧМ между сборными России и Швейцарии будет быстрым

БРАТИСЛАВА, 19 мая. /ТАСС/. Игроки в матче сборных России и Швейцарии на чемпионате мира покажут быстрый хоккей. Такое мнение журналистам высказал нападающий швейцарцев Кевин Фиала после поражения от шведов.

Швейцарцы проиграли действующим чемпионам мира со счетом 3:4. В следующем матче в воскресенье швейцарцы сыграют с россиянами, матч начнется в 21:15 мск.

"Сборная России сильнее, чем шведы, я в этом уверен абсолютно. Будет быстрый хоккей, и нам нужно притормозить атаку соперника и реализовывать свои моменты", - сказал Фиала.

По словам форварда, позитивным моментом в матче со шведами было то, что его команда забила чемпионам мира три гола. "Позитивом является то, что мы могли выйти вперед. Но только мы сравнивали счет, соперник сразу забивал снова", - отметил он.

Фиала является одним из лучших бомбардиров своей команды на турнире, но в прошедшем матче не сумел отличиться. "Это хоккей. Вы разве знаете хоть одного игрока, кто набирал бы очки в каждом матче?", - подчеркнул он.