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Фишер: швейцарским хоккеистам нужно дисциплинированно сыграть против сборной России на ЧМ

Главный тренер сборной Швейцарии отметил, что его команде не следует получать глупых удалений

БРАТИСЛАВА, 19 мая. /ТАСС/. Хоккеисты сборной Швейцарии должны играть дисциплинированно, чтобы не позволить сборной России реализовать свой потенциал в очном матче на чемпионате мира. Такое мнение журналистам высказал главный тренер швейцарцев Патрик Фишер после поражения от шведов.

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Сборные России и Швейцарии проведут матч в воскресенье, начало - 21:15 мск. В субботнем матче с латвийцами россияне забросили победную шайбу в большинстве.

"Чтобы не давать сборной России играть в большинстве, нам не надо удаляться. У нас также должен быть хороший план, чтобы остановить атаку соперника. Важно играть дисциплинированно, не получать глупых удалений", - сказал Фишер.

По его словам, нет смысла акцентировать внимание на лучших бомбардирах сборной России Никите Гусеве и Никите Кучерове. "Даже если удастся их закрыть, у сборной России полно других хороших игроков", - отметил он.

Сборная России лидирует в группе В с 15 очками, швейцарцы занимают третье место с 12 очками.

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Чемпионат мира по хоккею-2019
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