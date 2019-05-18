Казанский "Зенит" проиграл в финале волейбольной Лиги чемпионов и провалил сезон

ТАСС, 19 мая. Волейболисты казанского "Зенита" проиграли итальянскому "Лубе" в финальном матче Лиги чемпионов. Встреча проходила в Берлине и завершилась со счетом 1-3 (25:16, 15:25, 12:25, 19:25).

"Зенит" выиграл первый сет, однако последующие партии остались за итальянским клубом. Первая партия проходила при преимуществе казанского клуба на блоке и успешной игре на приеме, но затем характер игры резко изменился, чему способствовали два тайм-аута итальянского клуба. Волейболисты "Лубе" улучшили игру на подаче и блоке, эффективно действовали в атаке, у "Зенита" же не шла игра впереди. Оставшиеся партии также прошли при преимуществе "Лубе", лишь несколько подач француза Эрвина Нгапета из "Зенита" позволили создать небольшую борьбу в концовке.

В субботу в Берлине также прошел финал женской Лиги чемпионов. Итальянский "Игор Горгонзола" (Новара) обыграл другой итальянский клуб, "Имоко Воллей" (Конельяно), со счетом 3-1 (25:18, 25:17, 14:25, 25:22).

Ранее победитель турнира среди мужчин и женщин определялся в "Финале четырех". Однако с сезона-2018/19 формат был изменен, четвертьфиналы и полуфиналы прошли в двухматчевом формате, а финал состоял из одной встречи.

В прошлом году в финале Лиги чемпионов также встречались "Зенит" и "Лубе", российский клуб победил со счетом 3-2. "Зенит" впервые за пять лет проиграл в финале Лиги чемпионов. Клуб шесть раз становился победителем турнира (2007/08, 2011/12, 2014/15, 2015/16, 2016/17, 2017/18), также казанцы один раз были вторыми (2010/11) и один раз - третьими (2012/13).

Неудачный сезон "Зенита"

"Зенит" проиграл в двух финалах в концовке сезона. До финального матча Лиги чемпионов казанцы уступили кемеровскому "Кузбассу" в решающей серии чемпионата России. Клуб становился победителем первенства последние пять сезонов. По сути, Лига чемпионов оставалась единственным турниром, в котором подопечные Владимира Алекно могли спасти сезон. Несмотря на то, что в активе команды было два трофея - Кубок и Суперкубок России.

"Мы вышли в финал, но не сумели победить, - сказал ТАСС игрок российской команды Максим Михайлов. - Произошло то же, что и в финале чемпионата России. Мы успешно играли на пути к финалам, но команда разваливалась в решающих матчах. Этот сезон можно считать неудачным для "Зенита", пусть мы и играли в финальных матчах".

В свою очередь генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола Александр Яременко отметил, что игроки "Зенита" не справились с напряжением в финальном матче. "У итальянцев было больше желания, - сказал Яременко ТАСС. - Нельзя сказать, что "Зенит" был на голову сильнее в первом сете, просто "Лубе" сыграл не в свою силу. В дальнейшем казанцы не смогли справиться с противостоянием такого уровня".

Вербов будет тренером

Либеро "Зенита" Алексей Вербов ранее объявлял, что финальным матч Лиги чемпионов может стать последним в его карьере. Было также объявлено, что он возглавит студенческую сборную России на Универсиаде в Неаполе. Однако о решении завершить карьеру волейболист пока не объявлял.

Также ранее стало известно о том, что американский волейболист Мэтт Андерсон покинет клуб по итогам сезона. Не исключено, что в другую команду перейдет еще один игрок - Алексей Спиридонов.