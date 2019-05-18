Монополисты из Мюнхена. "Бавария" в седьмой раз подряд выиграла чемпионат Германии

МОСКВА, 19 мая. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. В субботу в матче 34-го, заключительного, тура чемпионата Германии "Бавария" на своем поле одержала крупную победу над "Айнтрахтом" (5:1) и завоевала седьмой подряд чемпионский титул. Мюнхенцы могли обеспечить себе итоговую победу неделей ранее, но тогда в гостях сыграли вничью с "Лейпцигом". В девяти предыдущих сезонах Бундеслиги чемпион неизменно определялся досрочно, так что немецким зрителям было непривычно наблюдать за такой напряженной борьбой за титул.

Этот сезон сложился для "Баварии" непросто - в первом круге команда потерпела три поражения, а также три раза сыграла вничью. Осечками мюнхенцев пользовалась дортмунская "Боруссия", в 19 играх проигравшая всего один раз и два раза поделившая очки с соперниками. Во втором круге ситуация поменялась зеркально - три ничьи "шмелей" подряд, а также уверенный ход главного конкурента свели на нет уверенное лидерство команды швейцарца Люсьена Фавра. Показательным был матч между "Баварией" и "Боруссией" в начале апреля - тогда хозяева одержали уверенную победу со счетом 5:0 и получили полное психологическое преимущество на концовку сезона.

Чемпионат Германии носит название "Бундеслига" с 1963 года. За это время прошло 56 сезонов и ровно половину из них, 28, выиграла "Бавария". До того, как футбол в этой стране окончательно стал профессиональным, мюнхенцы завоевали всего один титул.

Матч против "Айнтрахта" стал особенным для "Баварии" - сразу два ее многолетних лидера провели последнюю игру в красных футболках. Француз Франк Рибери за 12 лет в Мюнхене завоевал 23 трофея, в том числе первым в истории выиграл Бундеслигу девять раз. Голландец Арьен Роббен перешел в немецкий топ-клуб на два года позже, но также заслужил признание местных болельщиков - за его плечами 19 различных титулов. Последнюю игру футболисты, которым в этом году исполнилось 36 и 35 лет соответственно, начали на скамейке запасных, но при счете 3:1 в пользу "Баварии" вышли на поле и забили по голу.

В этом сезоне много критики звучало в адрес нового главного тренера мюнхенцев 47-летнего Нико Ковача, который пришел в клуб на смену 74-летнему Юппу Хайнкессу. Результаты команды и некоторые тренерские решения не вызывали у болельщиков и специалистов ничего кроме вопросов. В ответ на все это хорватский специалист, который два сезона играл за "Баварию", завоевал чемпионский титул. Причем стал вторым после Франца Беккенбауэра, кому удалось добиться этого и в качестве футболиста, и в качестве тренера мюнхенцев.

Подвиги бомбардиров

Во второй раз подряд и в четвертый в карьере титул лучшего бомбардира чемпионата Германии завоевал нападающий "Баварии" Роберт Левандовски (трижды в составе мюнхенцев, один раз, выступая за дортмундскую "Боруссию"). В этом сезоне на счету польского форварда 22 мяча, что по его же меркам является скромным показателем. Годом ранее он отличился в чемпионате 29 раз, а еще два раза до останавливался на отметке в 30 голов. Два года назад этого не хватило для получения личной награды - габонский нападающий дортмундцев Пьер-Эмерик Обамеянг забил на один мяч больше.

В историю Бундеслиги свое имя вписал перуанский форвард "Вердера" Клаудио Писарро. В субботу в матче против "Лепцига" он отметился победным голом на 88-й минуте, в день игры ему было 40 лет, семь месяцев и 15 дней. Таким образом, он стал самым возрастным автором гола в истории чемпионатов Германии. Предыдущее достижение принадлежало Мирославу Вотаве (40 лет, три месяца и 30 дней) - оно было установлено 24 августа 1996 года.

Доходы растут, посещаемость падает

В этом сезоне доходы Бундеслиги продолжили расти, достигнув отметки в €3,69 млрд. По сравнению с прошлым розыгрышем чемпионата Германии эта цифра увеличилась на 340 млн. Если сравнить с сезоном-2008/09, тогда доходы составляли 1,57 млрд - за 10 лет зафиксирован рост на 135%. Несмотря на положительную динамику, немецкому первенству далеко до английской премьер-лиги, где за те же десять лет доходы выросли с €2,32 млрд до 5,65 млрд (на 243%).

В финансовой успешности Бундеслиги не приходится сомневаться, но посещаемость чемпионата за год снизилась на 367 147 зрителей (13 663 294 человек в сезоне-2017/18 против 13 296 147 в только что завершившемся турнире). Каждую из 306 игр немецкого чемпионата по сравнению с прошлым сезоном в среднем посетило на 1 200 болельщиков меньше.

"Бавария" уже в лидерах на трансферном рынке

Сезон в Европе только подходит к концу (он закроется финалом Лиги чемпионов в Мадриде 1 июня), а клубы уже начали усиливаться к новому футбольному году. На данный момент именно "Бавария" совершила самую дорогую покупку - мюнхенцы заплатили за защитника испанского "Атлетико" Люку Эрнандеса €80 млн евро. Это почти в два раза больше, чем предыдущий трансферный рекорд в истории клуба - за полузащитника Корентена Толиссо баварцы заплатили французскому "Лиону" €41,5 млн.

Для сравнения, в сезоне-2018/19 немецкие клубы входили в десятку самых дорогих трансферов только в качестве продавцов. Так, летом прошлого года "Лейпциг" продал полузащитника Наби Кейта в английский "Ливерпуль" за €60 млн (шестое место), а этой зимой "Челси" приобрел у дортмундской "Боруссии" американского атакующего хавбека Кристиана Пулишича за €64 млн.

"Кельн" вернулся в Бундеслигу

Помимо "Баварии", в следующем сезоне Германию в Лиге чемпионов представят еще три клуба - дортмундская "Боруссия", "Лейпциг" и "Байер", занявшие места со второго по четвертое. На групповой стадии второго по значимости еврокубка, Лиги Европы, выступят менхенгладбахская "Боруссия" и "Вольфсбург", а пострадавший от мюнхенцев "Айнтрахт" начнет международную кампанию со второго квалификационного раунда этого турнира.

По итогам сезона напрямую во вторую бундеслигу вылетели "Ганновер" и "Нюрнберг"; повышение в классе себе пока гарантировал только "Кельн". За вторую прямую путевку в последнем туре в воскресенье поборются "Падерборн" (57 очков) и "Унион Берлин" (56). Теоретические шансы на третье место и участие в стыковых матчах за право сыграть в элите немецкого футбола имеет "Гамбург" (53). Той команде, которая станет третьей во втором немецком дивизионе, предстоит сыграть с занявшим 16-е место в первой бундеслиге "Штутгартом".