Уайлдер защитил титул чемпиона мира WBC, нокаутировав Бризила в первом раунде

ТАСС, 19 мая. Американец Деонтей Уайлдер защитил титул чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в супертяжелом весе. В 12-раундовом поединке, прошедшем в Нью-Йорке, он выиграл у соотечественника Доминика Бризила нокаутом в первом раунде.

Американец в девятый раз защитил титул чемпиона мира, которым владеет с 2015 года. 33-летний Уайлдер по-прежнему не знает поражений на профессиональном ринге - 41 победа (40 нокаутом) и одна ничья. Его прошлый бой в декабре 2018 года с британцем Тайсоном Фьюри завершился вничью.

Поединок с Бризилом стал для Уайлдера первым по новому соглашению со стриминговой платформой DAZN. Согласно контракту, Уайлдер получит $100 млн за три поединка. За бой с Бризилом он заработал $20 млн, за следующие два, как предполагается, против британца Энтони Джошуа, получит по $40 млн.

33-летний Бризил потерпел второе поражение при 20 победах (18 нокаутом). Он во второй раз боксировал за титул чемпиона мира. В июне 2016 года американец проиграл британцу Энтони Джошуа в бою за пояс Международной боксерской федерации (IBF).

Титулами чемпиона мира в супертяжелом весе по другим престижным версиям владеет Джошуа (Всемирная боксерская ассоциация, WBA, IBF и Всемирная боксерская организация, WBO).