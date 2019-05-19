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КХЛ

ЦСКА перед новым сезоном КХЛ проведет сборы в Финляндии и Швейцарии

Также клуб сыграет на Кубке мэра Москвы
Хоккеисты ЦСКА Сергей Савостьянов/ТАСС
Описание
Хоккеисты ЦСКА
© Сергей Савостьянов/ТАСС

БРАТИСЛАВА, 19 мая. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Московский ЦСКА перед новым сезоном Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) проведет сборы в Финляндии и Швейцарии, а также сыграет на Кубка мэра Москвы. Об этом ТАСС рассказал главный тренер армейцев Игорь Никитин.

Армейцы являются действующими обладателями Кубка Гагарина.

"Расписание у нас такое же, как и в прошлом году. 18 июля улетаем в Финляндию, потом сборы в Швейцарии, Кубок мэра и стартуем в чемпионате", - сказал Никитин.

Регулярный чемпионат КХЛ стартует 1 сентября.

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