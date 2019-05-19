Никитин: хоккеист Капризов переживает из-за того, что у него не получается игра на ЧМ

БРАТИСЛАВА, 19 мая. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Нападающий ЦСКА Кирилл Капризов расстроен своей игрой на чемпионате мира по хоккею, но ему нужно проходить через подобные ситуации. Такое мнение ТАСС высказал главный тренер армейцев Игорь Никитин.

На чемпионате мира Капризов, являющийся лучшим снайпером регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19, провел четыре матча и не набрал ни одного очка. В играх с норвежцами и австрийцами он действовал в тройке с Александром Овечкиным и Евгением Кузнецовым. В матче с чехами он играл в тройке с Ильей Ковальчуком и Сергеем Андроновым, а в игре с итальянцами был 13-м нападающим. На последний матч сборной России, против латвийцев, Капризов не был заявлен.

"Чтобы стать большим игроком, нужно уметь проходить через всякие ситуации. Никогда не бывает все просто, и если Капризов выйдет из этой ситуации, то это пойдет ему на пользу, - сказал Никитин. - Конечно, он переживает. Но он человек умный и должен понимать, что все зависит только от него".

В составе сборной России выступает шесть игроков ЦСКА: кроме Капризова, это форварды Иван Телегин (1 шайба + 0 результативных передач), Сергей Андронов (1+0) и Михаил Григоренко (1+1), защитник Никита Нестеров (0+1) и вратарь Илья Сорокин, который лишь однажды был заявлен в качестве запасного.

"Конечно, хочется, чтобы они выступали в сборной ярко. Но здесь важно, чтобы в сборной был коллектив. Все ребята из ЦСКА - командные игроки. Я рад за них, что они попали в такую звездную команду и желаю им выиграть чемпионат мира", - подчеркнул Никитин.