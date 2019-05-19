СМИ: российский боксер Липинец может провести бой против американца Молины-младшего

ТАСС, 19 мая. Российский боксер Сергей Липинец может провести поединок против американца Джона Молины-младшего в Лас-Вегасе (США, штат Невада). Об этом сообщила "Газета.Ru" со ссылкой на американский телеканал EPSN.

По информации источника, бой состоится в июле этого года. Поединок пройдет в рамках турнира, в котором в титульном бою сразятся филиппинец Мэнни Пакьяо и американец Кит Турман.

Липинец являлся обладателем чемпионского пояса по версии Международной боксерской федерации (IBF) в весовой категории до 63,5 кг, который он завоевал 4 ноября 2017 года, победив японца Акихиро Кондо. 10 марта 2018 года Липинец потерпел первое поражение в карьере и уступил титул американцу Майку Гарсии. После этого россиянин одолел эквадорца Эрика Боне по очкам, а также техническим нокаутом победил американца Лэймонта Питерсона.

Всего в активе 30-летнего россиянина 15 побед (11 нокаутом) и одно поражение. В активе 36-летнего Молины-младшего 30 побед (24 нокаутом) и восемь поражений.