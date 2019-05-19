Футболист "Манчестер Сити" Компани объявил об уходе из клуба

ТАСС, 19 мая. Капитан английского футбольного клуба "Манчестер Сити" бельгиец Венсан Компани покинул команду. Об этом в воскресенье сообщила пресс-служба "Манчестер Сити".

Компани провел за команду 11 сезонов, перейдя из немецкого "Гамбурга" в 2008 году. Всего защитник сыграл за клуб 360 матчей, в которых забил 20 голов и отдал 11 результативных передач. В субботу "Манчестер Сити" стал обладателем Кубка Англии, обыграв в финале турнира "Уотфорд" (6:0), за неделю до этого клуб стал чемпионом страны.

"Как бы это тяжело ни было, для меня настало время уходить, я не чувствую ничего, кроме благодарности. Я благодарен всем тем, кто поддерживал меня в этом особенном клубе. Я помню первый день в команде так же ясно, как и последний, безграничную доброту, которую я получил от людей из Манчестера. Я никогда не забуду, как все болельщики "Манчестер Сити" оставались верными мне в хорошие и, особенно, плохие времена, несмотря на все трудности, вы всегда поддерживали меня и помогали никогда не сдаваться", - сказал 33-летний футболист.

Также спортсмен выразил отдельную благодарность владельцу клуба, шейху Мансуру ибн Зайд-аль-Нехайяну.

В составе манчестерской команды он четыре раза становился чемпионом Англии, четыре раза выигрывал Кубок английской лиги, дважды становился обладателем Кубка Англии и Суперкубка Англии. Бельгиец стал вторым после полузащитника Давида Сильвы игроком "Манчестер Сити", забивавшим в девяти сезонах Английской Премьер-лиги. Компани не смог отличиться за клуб из Манчестера лишь в двух чемпионатах - 2014/15 и 2010/11, тогда как Сильва забивал в девяти первенствах подряд.

В составе сборной Бельгии Компани является бронзовым призером чемпионата мира 2018 года в России. Всего за национальную команду он провел 87 встреч и забил четыре мяча.