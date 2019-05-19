{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Волейболист Вербов может продолжить карьеру до Олимпийских игр в Токио

Ранее сообщалось, что Вербов возглавит сборную России на Универсиаде в Неаполе
Алексей Вербов Роман Кручинин/ТАСС
Описание
Алексей Вербов
© Роман Кручинин/ТАСС

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Российский волейболист Алексей Вербов может продолжить карьеру до Олимпийских игр 2020 года в Токио. Об этом ТАСС заявил генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Александр Яременко.

"Мы хотим посмотреть, как Алексей покажет себя в качестве тренера. Возможно, что он примет решение продолжить карьеру до Олимпиады. Но пока необходимо дождаться его решения", - сказал Яременко.

Как ранее сообщалось, Вербов возглавит сборную России на Универсиаде в Неаполе. Планировалось, что спортсмен завершит карьеру по завершении сезона.

Казанский "Зенит", за который выступает 37-летний Вербов, в субботу проиграл итальянскому "Лубе" со счетом 1-3 в финальном матче Лиги чемпионов.

Гимнастка Семибратова пока не осознала, что стала четырехкратной чемпионкой Европы
Юниорская сборная России выиграла на европейском первенстве в Баку четыре золотые медали из четырех
Читать полностью