Волейболист Вербов может продолжить карьеру до Олимпийских игр в Токио

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Российский волейболист Алексей Вербов может продолжить карьеру до Олимпийских игр 2020 года в Токио. Об этом ТАСС заявил генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Александр Яременко.

"Мы хотим посмотреть, как Алексей покажет себя в качестве тренера. Возможно, что он примет решение продолжить карьеру до Олимпиады. Но пока необходимо дождаться его решения", - сказал Яременко.

Как ранее сообщалось, Вербов возглавит сборную России на Универсиаде в Неаполе. Планировалось, что спортсмен завершит карьеру по завершении сезона.

Казанский "Зенит", за который выступает 37-летний Вербов, в субботу проиграл итальянскому "Лубе" со счетом 1-3 в финальном матче Лиги чемпионов.