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Хоккеист Капризов перед игрой со швейцарцами тренируется в звене Овечкина и Кузнецова

Форвард не принимал участие в прошлом матче команды

БРАТИСЛАВА, 19 мая. /ТАСС/. Форвард сборной России по хоккею Кирилл Капризов тренируется в звене с Александром Овечкиным и Евгением Кузнецовым. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Сборная России на чемпионате мира в воскресенье проведет матч группового этапа против команды Швейцарии. Встреча начнется в 21:15 мск.

В предыдущем матче с латвийцами Капризов не был включен в заявку на игру.

Форвард Иван Телегин тренируется в звене с Ильей Ковальчуком и Сергеем Андроновым, в занятии не принимают участие вратарь Илья Сорокин и нападающий Сергей Плотников. Остальные сочетания выглядят без изменений.

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