Ивкович: баскетболисты ЦСКА не будут фаворитами в финале Евролиги

ВИТОРИЯ-ГАСТЕЙС /Испания/, 19 мая. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Российский ЦСКА не будет фаворитом в финальном матче баскетбольной Евролиги с турецким "Анадолу Эфес", на стороне армейцев опыт, но у соперника лучшая пара защитников. Такое мнение ТАСС высказал бывший главный тренер ЦСКА Душан Ивкович.

В пятницу ЦСКА в полуфинале победил "Реал", который является действующим чемпионом турнира, со счетом 95:90. "Анадолу Эфес" в другом полуфинале обыграл "Фенербахче" (92:73).

"Фаворита в финала не будет, в предстоящем матче на стороне ЦСКА огромный опыт участия в "Финалах четырех", - сказал Ивкович. - Это явный козырь армейцев, но "Анадолу Эфес" полностью заслужил этот финал, аутсайдером его назвать нельзя. Они уверенно обыграли "Фенербахче" в полуфинале, у них лучшая в Евролиге пара защитников - Шейн Ларкин и Василий Мицич. Если честно, я ожидаю очень плотную, напряженную игру".

Финальный матч пройдет в воскресенье, начало - 21:30 мск.

В 2017 году Ивкович стал первым тренером, получившим звание легенда Евролиги. Ивкович в качестве тренера дважды побеждал в Евролиге (1997, 2000). Сборная Югославии под его руководством выиграла чемпионат мира - 1990 и трижды становилась чемпионом Европы (1989, 1991, 1995), с 2002 по 2005 год он возглавлял ЦСКА, а с 2005 по 2007 год - "Динамо".