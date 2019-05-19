Воробьев: россиянам пока нет необходимости полностью заполнять заявку на ЧМ по хоккею

БРАТИСЛАВА, 19 мая. /ТАСС/. Сборной России пока нет необходимости полностью заполнять заявку на чемпионат мира по хоккею в Словакии. Об этом журналистам заявил главный тренер команды Илья Воробьев.

В составе команды на данный момент 24 игрока, заявить на турнир можно до 25 хоккеистов. Игрока можно вносить в заявку за два часа до каждой игры в течение всего турнира. У россиян незаявленным остается защитник Артем Зуб.

"Пока нет необходимости его [Зуба] заявлять, у нас все здоровы. Можно заявлять до конца турнира, за несколько часов до матча", - сказал Воробьев.

На тренировке перед матчем с командой Швейцарии форвард Кирилл Капризов тренировался в звене с Александром Овечкиным и Евгением Кузнецовым. "Мы вернули Капризова к Овечкину и Кузнецову, так как это шанс, чтобы вернуть ему уверенность", - подчеркнул Воробьев.

Матч Россия - Швейцария пройдет в воскресенье и начнется в 21:15 мск. Россияне уже гарантировали себе выход в четвертьфинал турнира.