"Томь" обыграла "Спартак-2" в матче Олимп - ФНЛ и обеспечила место в зоне стыковых матчей

ТАСС, 19 мая. Томская "Томь" на своем поле обыграла московский "Спартак-2" в матче 37-го тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ) со счетом 2:1.

В составе "Томи" дублем отметился Александр Ставпец (60-я и 85-я минуты). У гостей встречи отличился Кирилл Фольмер (39). На 22-й минуте матча пенальти не реализовал игрок "Томи" Алексей Гасилин.

17 мая "Томь" прошла лицензирование для участия в следующем сезоне в турнирах под эгидой Российского футбольного союза (РФС).

"Томь" обеспечила себе участие в стыковых матчах за право играть в следующем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ). Клуб занимает третье место в турнирной таблице, набрав 64 очка. Отрыв от идущего на пятом месте "СКА-Хабаровска" составляет пять очков за один тур до конца первенства. "Спартак-2" располагается на 13-й строчке с 45 очками.

Ранее путевки в РПЛ завоевали "Сочи" и "Тамбов". От РПЛ участие в стыковых матчах гарантировала "Уфа", второй участник определится позднее.

В заключительном туре "Спартак-2" сыграет дома против "Сочи" 25 мая. "Томь" в тот же день встретится в гостях с воронежским "Факелом".