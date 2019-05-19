Кикнадзе: "Локомотив" ставит перед собой задачу выиграть Кубок России по футболу

МОСКВА, 19 мая. /Корр. ТАСС Екатерина Пошвина/. Руководство футбольного клуба "Локомотив" ставит задачу выиграть Кубок России. Об этом ТАСС в воскресенье сказал генеральный директор столичного клуба Василий Кикнадзе.

"Локомотив" в гостевом матче 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) сыграл вничью с "Уралом". Встреча, проходившая на "Екатеринбург-Арене", завершилась со счетом 2:2.

"Тяжелая игра получилась, нервная, - сказал Кикнадзе. - Соперник хороший, у нас травмированных много, изменения по линиям большие. Хорошая, плотная игра, взяли очко - мы вершители своей судьбы, это очень важно. Впереди два очень хороших, интересных матча, которые и определят оценку сезона".

"Результаты у нас подводятся в конце весны, сыграем два оставшихся матча и тогда будем подводить итоги. Главное сейчас для нас - Кубок, все мысли связаны с ним. Мы всегда перед собой ставим задачи выигрывать, и сегодня мы выходили не на ничью играть. Конечно, мы хотим выиграть Кубок и ставим такую задачу", - добавил Кикнадзе.

"Локомотив" обеспечил себе участие как минимум в квалификации Лиги чемпионов в следующем сезоне, поскольку уже не опустится ниже третьего места. "Локомотив" занимает вторую строчку, имея в активе 53 очка, "Спартак", идущий на четвертом месте с 49 очками, потерял шансы догнать подопечных Юрия Семина за один тур до конца чемпионата.

В заключительном туре, который пройдет 26 мая, "Локомотив" дома встретится с "Уфой". Финал Олимп - Кубка России состоится 22 мая в Самаре. "Локомотив" снова встретится с "Уралом".