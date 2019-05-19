Кикнадзе считает, что судья совершал ошибки в матче ФК "Локомотив" с "Уралом"

МОСКВА, 19 мая. /Корр. ТАСС Екатерина Пошвина/. Бригада арбитров допускала ошибки в матче чемпионата России по футболу между московским "Локомотивом" и екатеринбургским "Уралом". Такое мнение ТАСС в воскресенье выразил генеральный директор столичного клуба Василий Кикнадзе.

"Локомотив" сыграл вничью с "Уралом" и обеспечил себе участие в ЛЧ в следующем сезоне

"Локомотив" в гостевом матче 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) сыграл вничью с "Уралом". Встреча, проходившая на "Екатеринбург-Арене", завершилась со счетом 2:2.

"Не могу сказать, что сегодня судейство было совсем безошибочное, причем ошибки были и в ту, и в другую сторону, - сказал Кикнадзе. - Мне кажется, нельзя говорить о предвзятом судействе, но по нему есть замечания. То, что были игра рукой, вторая желтая - это однозначно, пенальти тоже был однозначный. Мне больше казалось, что были ошибки при уходе мяча за пределы поля, определении положения вне игры - там могут быть вопросы к судьям, но это уже позади".

В июле 2018 года на заседании исполкома РФС было принято решение о проведении в сезоне-2018/19 полуфиналов и финала Кубка России с использованием видеоассистента рефери (VAR), а также стыковых матчей за выход в РПЛ.

"Надеюсь, что с внедрением ВАР степень чистоты принимаемых судейских решений будет высокой. Будем внимательно за этим следить, но очень надеемся, что судейство будет соответствовать качеству игры", - добавил Кикнадзе.

Финал Олимп - Кубка России состоится 22 мая в Самаре. "Локомотив" снова встретится с "Уралом".