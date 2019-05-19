Арина Аверина завоевала золото ЧЕ по художественной гимнастике в упражнениях с мячом

БАКУ, 19 мая. /ТАСС/. Россиянка Арина Аверина завоевала золотую медаль в упражнениях с мячом на чемпионате Европы по художественной гимнастике, который проходит в Баку.

20-летняя россиянка набрала 22,850 балла. Серебро завоевала еще одна россиянка Александра Солдатова (22,050), бронзу - Боряна Калейн из Болгарии (21,800).

Ранее россиянки стали первыми в командном зачете турнира, юниорская команда России одержала победу в многоборье групповых упражнений, а также завоевала золотые медали в упражнениях с пятью обручами и пятью лентами. В упражнении с обручем золотую медаль выиграла сестра Арины Дина Аверина.

Арина Аверина стала шестикратной чемпионкой Европы. В предыдущем году на чемпионате Европы в мексиканской Гвадалахаре она выиграла золотую медаль в индивидуальном многоборье, а в 2017 году стала чемпионкой Европы в команде и упражнениях с мячом и булавами.

Также в ее активе три золотые медали мировых первенств, два серебра и три бронзы чемпионатов мира.

Чемпионат Европы в Баку завершится позднее в воскресенье.