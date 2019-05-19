Финал Олимп - Кубка России по футболу пройдет с применением VAR

МОСКВА, 19 мая. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Международный союз футбольных ассоциаций (IFAB) дал Российскому футбольному союзу (РФС) разрешение на использование системы видеоассистента рефери (VAR) в финале Олимп - Кубка России. Об этом сообщил ТАСС в воскресенье руководитель проекта по внедрению VAR в России Леонид Калошин.

VAR в действии. Как нововведение сказалось на итогах полуфиналов Кубка России по футболу

В решающем матче турнира, который состоится 22 мая на стадионе "Самара-Арена", сыграют московский "Локомотив" и екатеринбургский "Урал", в полуфиналах по сумме двух встреч победившие "Ростов" (2:2, 2:0) и тульский "Арсенал" (1:0, 2:2) соответственно.

"Заявка [на использование VAR в финале Кубка России] была подана в четверг, вчера пришел положительный ответ", - сказал Калошин.

Вместе с тем, глава проекта по внедрению системы VAR в России признал, что при подготовке к финалу были сложности. "Они были организационного характера, их нужно будет дорабатывать в течение ближайших дней", - добавил он.

В июле 2018 года на заседании исполкома РФС было принято решение о проведении в сезоне-2018/19 с использованием VAR полуфиналов и финала Кубка России , а также стыковых матчей за выход в Российскую премьер-лигу.

Тестирование VAR было одобрено в 2016 году. В 2017 году система использовалась на Кубке конфедераций, в 2018-м была применена на чемпионате мира в России. На данный момент VAR используется в чемпионатах Италии, Германии, Испании, а также в Лиге чемпионов.