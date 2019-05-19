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Футбол в России

Футболист "Урала" Страндберг назвал свое удаление в матче с "Локомотивом" незаслуженным

Норвежец получил в матче две желтые карточки с разницей в две минуты

МОСКВА, 19 мая. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Защитник екатеринбургского футбольного клуба "Урал" Стефан Страндберг считает, что не заслуживал вторую желтую карточку в домашнем матче 29-го тура чемпионата России по футболу против московского "Локомотива". Такое мнение он высказал ТАСС.

Матч прошел в Екатеринбурге и завершился со счетом 2:2. Страндберг получил первую желтую карточку на 64-й минуте, вторую - на 66-й. Уходя с поля, 28-летний футболист показал жест, намекающий на предвзятое судейство главного арбитра встречи Владимира Москалева.

"Мы хорошо сыграли, полностью контролировали игру до того, как нам поставили этот левый пенальти, - сказал Страндберг. - Там 100% не было красной карточки, даже Смолов сказал так. Если давать красные в таких ситуациях, то можно хоть 50 красных показать в игре. Я много хочу сказать, но лучше будет, если я ничего не буду говорить".

"Урал" занимает 10-е место в турнирной таблице с 35 очками. "Локомотив" и "Урал" также встретятся в финале Олимп - Кубка России 22 мая в Самаре.

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