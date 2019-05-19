Около 75 тысяч человек приняли участие в полумарафоне "ЗаБег" в 19 городах России

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Третий Всероссийский полумарафон "ЗаБег" прошел в 19 городах России, участие в соревнованиях приняли около 75 тыс. человек. Организаторы предлагали участникам выступить на различных дистанциях - 2, 5, 10 км и в полумарафоне (21,1 км).

Самыми популярными дистанциями этого года стали 5 и 10 км, руководитель проекта "Лига героев" Ксения Шойгу преодолела полумарафонскую дистанцию в самом восточном городе "ЗаБега" - Владивостоке.

Забеги в третий раз прошли в Москве, Санкт-Петербурге, Владивостоке, Екатеринбурге, Казани, Красноярске, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Самаре. Во второй раз в акции приняли участие Краснодар, Омск, Уфа, Великий Новгород и Курск. Впервые участвовали в полумарафоне жители Углича, Перми, Старого Оскола и Тулы.

Специально для участия в забеге с синхронным стартом прибыли иностранные спортсмены из Канады, Марокко, Индии, Южной Кореи, Японии, а также из стран Европы и бывшего СССР.

В московском полумарафоне приняли участие бывший футболист сборной России Алексей Смертин, олимпийская чемпионка по легкой атлетике Светлана Мастеркова и другие спортсмены. Победителем полумарафона стал бегун на длинные дистанции Степан Киселев. После окончания московского забега стало известно о смерти одного из участников, которому стало плохо после завершения выступления.

Организаторы отметили, что все участники допускаются до забега только при предоставлении медицинской справки. На самом мероприятии работали 17 бригад скорой медицинской помощи и 5 мобильных бригад.