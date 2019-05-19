Арина Аверина призналась, что Винер-Усманова помогла ей забыть неудачу с обручем на ЧЕ

БАКУ, 19 мая. /ТАСС/. Россиянка Арина Аверина, победившая на чемпионате Европы по художественной гимнастике в упражнении с мячом, сумела настроиться на борьбу после пятничной неудачи в упражнении с обручем после того, как ее успокоили главный тренер сборной Ирина Винер-Усманова и сестра Дина. Об этом Арина Аверина сообщила журналистам в воскресенье после выступления.

В пятницу в квалификации упражнений с обручем Арина Аверина дважды уронила снаряд и заняла 14-е место, не сумев выйти в финал.

"Я довольна тем, что сумела забыть свою пятничную неудачу в упражнении с обручем, - сказала Арина Аверина. - Выходила сегодня с абсолютно чистой головой и работала. Сложно ли было забыть тот обруч? Нет, мне в этом помогла Ирина Александровна [Винер-Усманова], да и Дина тоже".

"Они как психологи, которые сумели в нужный момент найти нужные слова и поддержать меня", - добавила гимнастка.

В субботу Арина Аверина стала также чемпионкой Европы в командном турнире, а в воскресенье победила в упражнениях с мячом и с булавами.