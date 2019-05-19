Сборная России по художественной гимнастике выиграла все золотые медали на ЧЕ-2019

Вторыми в неофициальном медальном зачете стали гимнастки сборной Белоруссии, в активе которых три серебряных и две бронзовых медали. Третье место поделили сборные Израиля и Украины. Обе команды завоевали по одной серебряной и бронзовой медали чемпионата Европы.

БАКУ, 19 мая. /ТАСС/. Сборная России по художественной гимнастике одержала победу в неофициальном медальном зачете на чемпионате Европы в Баку. Гимнастки выиграли все восемь возможных золотых медалей турнира, а также завоевали три серебряных медали.

В субботу россиянки первенствовали в юниорском многоборье в групповых упражнениях (Амина Халдарова, Елизавета Котенева, Александра Семибратова, Дана Семиренко, Алиса Тищенко и Анна Батасова) и в командном турнире (Дина и Арина Аверины, Александра Солдатова, а также Халдарова, Котенева, Семибратова, Семиренко, Тищенко и Батасова).

В воскресенье российские юниорки выиграли золотые медали в упражнениях с пятью обручами и пятью лентами. Арина Аверина стала чемпионкой Европы с упражнениях с мячом и булавами, а ее сестра Дина Аверина победила в упражнениях с обручем и лентой. Дина Аверина также стала второй в упражнениях с булавами, серебро в упражнениях с мячом и лентой завоевала Солдатова.

Чемпионат Европы прошел в Баку с 16 по 19 мая.