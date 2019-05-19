Винер-Усманова: гимнастки РФ показали на ЧЕ максимальный результат, но работы еще много

БАКУ, 19 мая. /ТАСС/. Сборная России на чемпионате Европы по художественной гимнастике в Баку показала максимальный результат, но работы впереди предстоит очень много. Об этом журналистам сообщила главный тренер сборной России и президент национальной федерации Ирина Винер-Усманова.

"Когда-то один из руководителей нашей страны сказал: "Все оценивается по результату". Если оценивать по результату и вынести окончательный вердикт, то все золотые медали выиграли мы, и три серебряные тоже у нас. Результат выше быть не может, как говорится. Должны быть все довольны, и я - в том числе", - сказала Винер-Усманова.

По мнению главного тренера, быть полностью довольными показанными в Баку результатами нельзя. "Как говорил один мой учитель: "Бог знает на "пять", я - на "четыре", а вы и все остальные - на "тройки". Работы еще очень много предстоит, к чемпионату мира готовиться, к Европейским играм", - считает Винер-Усманова.

"Очень много неточностей я заметила, много замечаний есть, которые будем отрабатывать. Очень хорошо выступили юниоры, которые будут выступать в Москве на первом чемпионате мира среди юниоров. Но тоже есть много моментов, которые нужно было проработать", - сказала тренер

Отвечая на вопрос о дальнейших перспективах Александры Солдатовой, выигравшей в Баку золотую и две серебряные медали, Винер-Усманова ответила: "Как она будет тренироваться, так и пойдет ее карьера, у нас все по спортивному принципу. Есть еще Анастасия Гузенкова, Дарья Трубникова, Лала Крамаренко и другие девочки, которые будут бороться за выступление на Олимпийских играх. Поэтому конкуренция будет очень сильной".