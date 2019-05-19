Футболисты "Краснодара" впервые сыграют в Лиге чемпионов благодаря победе над "Арсеналом"

ТАСС, 19 мая. Футболисты "Краснодара" обыграли тульский "Арсенал" со счетом 3:0 в матче 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в Туле на стадионе "Арсенал".
Голы забили Сергей Петров (56-я минута), Маурисио Перейра (69) и Ари (82). Для защитника "Краснодара" Петрова этот гол стал первым в текущем первенстве страны.
"Арсенал" прервал беспроигрышную серию из 11 матчей в чемпионате России, в предыдущий раз тульский клуб проигрывал 18 декабря 2018 года, когда на выезде уступил грозненскому "Ахмату" (0:2). "Арсенал" не проигрывал на домашнем поле с крупным счетом с 16 апреля 2017 года, когда уступил московскому "Локомотиву" (0:3). Кроме того, туляки впервые в 2019 году пропустили гол на домашнем поле, за это время "Арсенал" провел пять встреч на стадионе в Туле. Всего команды провели между собой восемь матчей, "Краснодар" одержал шесть побед, "Арсенал" выиграл в одном матче, еще одна встреча завершилась вничью.
"Краснодар" занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 53 очка после 29 матчей, столько же очков у московского "Локомотива", но подопечные Мурада Мусаева уступают столичной команде по результатам личных встреч (2:1, 0:1). За тур до окончания чемпионата краснодарский клуб на четыре очка опережает московский "Спартак", идущий на четвертой строчке. Таким образом, "Краснодар" гарантировал себе участие в Лиге чемпионов в сезоне-2019/20, команда впервые выступит в этом турнире. "Арсенал" занимает шестое место, набрав 45 очков после 29 встреч.
В заключительном туре "Краснодар" на домашнем поле сыграет с казанским "Рубином", "Арсенал" на выезде встретится с московским "Динамо". Обе встречи пройдут 26 мая.
|№
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Мячи
|Очки
|1
|Зенит
|28
|19
|4
|5
|53-27
|61
|2
|Локомотив
|29
|15
|8
|6
|44-28
|53
|3
|Краснодар
|29
|15
|8
|6
|54-23
|53
|4
|Спартак
|29
|14
|7
|8
|36-29
|49
|5
|ЦСКА
|29
|13
|9
|7
|40-23
|48
|6
|Арсенал
|29
|12
|9
|8
|37-30
|45
|7
|Оренбург
|29
|11
|7
|11
|37-34
|40
|8
|Ахмат
|29
|10
|9
|10
|27-30
|39
|9
|Ростов
|28
|9
|11
|8
|24-22
|38
|10
|Рубин
|28
|7
|14
|7
|24-29
|35
|11
|Урал
|29
|9
|8
|12
|31-45
|35
|12
|Динамо
|29
|6
|14
|9
|25-25
|32
|13
|Крылья Советов
|29
|8
|4
|17
|25-40
|28
|14
|Уфа
|29
|5
|11
|13
|24-33
|26
|15
|Енисей
|29
|4
|8
|17
|23-51
|20
|16
|Анжи
|28
|5
|5
|18
|13-48
|20