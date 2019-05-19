Футболисты "Краснодара" впервые сыграют в Лиге чемпионов благодаря победе над "Арсеналом"

ТАСС, 19 мая. Футболисты "Краснодара" обыграли тульский "Арсенал" со счетом 3:0 в матче 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в Туле на стадионе "Арсенал".

Голы забили Сергей Петров (56-я минута), Маурисио Перейра (69) и Ари (82). Для защитника "Краснодара" Петрова этот гол стал первым в текущем первенстве страны.

"Арсенал" прервал беспроигрышную серию из 11 матчей в чемпионате России, в предыдущий раз тульский клуб проигрывал 18 декабря 2018 года, когда на выезде уступил грозненскому "Ахмату" (0:2). "Арсенал" не проигрывал на домашнем поле с крупным счетом с 16 апреля 2017 года, когда уступил московскому "Локомотиву" (0:3). Кроме того, туляки впервые в 2019 году пропустили гол на домашнем поле, за это время "Арсенал" провел пять встреч на стадионе в Туле. Всего команды провели между собой восемь матчей, "Краснодар" одержал шесть побед, "Арсенал" выиграл в одном матче, еще одна встреча завершилась вничью.

"Краснодар" занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 53 очка после 29 матчей, столько же очков у московского "Локомотива", но подопечные Мурада Мусаева уступают столичной команде по результатам личных встреч (2:1, 0:1). За тур до окончания чемпионата краснодарский клуб на четыре очка опережает московский "Спартак", идущий на четвертой строчке. Таким образом, "Краснодар" гарантировал себе участие в Лиге чемпионов в сезоне-2019/20, команда впервые выступит в этом турнире. "Арсенал" занимает шестое место, набрав 45 очков после 29 встреч.

В заключительном туре "Краснодар" на домашнем поле сыграет с казанским "Рубином", "Арсенал" на выезде встретится с московским "Динамо". Обе встречи пройдут 26 мая.