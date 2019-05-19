Покорительницы Баку. Российские гимнастки на ЧЕ-2019 добились максимального результата

БАКУ, 19 мая. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Сборная России по художественной гимнастике добилась максимального результата на чемпионате Европы в Баку, однако сами победительницы и главный тренер команды Ирина Винер-Усманова не были до конца довольны выступлением в столице Азербайджана. Российские гимнастки выиграли в Баку все восемь возможных золотых медалей турнира, также в их активе три серебряные награды. Вторыми в неофициальном медальном зачете стали гимнастки сборной Белоруссии (0-3-2), третье и четвертое места поделили сборные Израиля и Украины (0-1-1). В субботу россиянки первенствовали в юниорском многоборье в групповых упражнениях (Амина Халдарова, Елизавета Котенева, Александра Семибратова, Дана Семиренко, Алиса Тищенко и Анна Батасова) и в командном турнире (Дина и Арина Аверины, Александра Солдатова, а также Халдарова, Котенева, Семибратова, Семиренко, Тищенко и Батасова).

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В заключительный день турнира российские юниорки выиграли золотые медали в упражнениях с пятью обручами и пятью лентами. Арина Аверина стала чемпионкой Европы в упражнениях с мячом и булавами, а ее сестра Дина победила в упражнениях с обручем и лентой. Дина Аверина также стала второй в упражнениях с булавами, серебро в упражнениях с мячом и лентой завоевала Солдатова. "Если оценивать по результату и выносить окончательный вердикт, то все золотые медали выиграли мы, и три серебряных тоже у нас. Результат выше быть не может, как говорится. Должны быть все довольны, и я в том числе", - заметила Винер-Усманова. По мнению главного тренера, быть полностью довольными показанными в Баку результатами нельзя. "Как говорил один мой учитель: "Бог знает на пять, я - на четыре, а вы и все остальные - на тройки". Работы еще очень много предстоит, к чемпионату мира нужно готовиться, к Европейским играм", - считает она. "Очень много неточностей я заметила, много замечаний есть, которые будем отрабатывать. Очень хорошо сегодня выступили юниоры, которые будут выступать в Москве на первом чемпионате мира среди юниоров. Но тоже есть много мест, которые нужно было проработать", - отметила Винер-Усманова. Баку взяли, впереди Москва Больше всех медалей ЧЕ-2019 принесли России юниорки (четыре), которым, как сказала главный тренер национальной команды, еще предстоит стартовать летом в Москве на мировом первенстве. И для того, чтобы не ударить в грязь лицом дома, юным россиянкам было очень важно добиться высокого результата в Баку и набраться уверенности в своих силах.

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"Мы не осознаем еще, что победили, - призналась журналистам капитан юниорской команды Александра Семибратова. - Очень понравилось, как нас здесь поддерживали наши болельщики. Мы им благодарны". На вопрос, рассчитывали ли они перед началом турнира выиграть все золото, гимнастка ответила: "Мы не думали об этом. Только рассчитывали здесь выступить достойно и сделать все что можем. Мы очень будем стараться победить и на домашнем чемпионате мира".

Первый в истории юниорский чемпионат мира по художественной гимнастике пройдет в Москве с 19 по 21 июля. Забыть неудачи и победить Лидеры сборной России сестры Аверины, как и показывавшая на весенних этапах Кубка мира высокие результаты Солдатова, выступали на чемпионате Европы в статусе главных фаворитов и в целом оправдали ожидания своих болельщиков. Однако без шероховатостей в Баку не обошлось. Главной сенсацией пятничной квалификации стала неудача в упражнениях с обручем абсолютной победительницы ЧЕ-2018 Арины Авериной, которая, дважды уронив снаряд, осталась только 14-й, не сумев пробиться в финал. Тогда же дала повод для огорчений своим поклонникам и Солдатова, вышедшая в финал упражнений с мячом только с шестого места. "Я довольна тем, что сумела забыть свою пятничную неудачу с обручем, - заметила в воскресенье Арина Аверина, ставшая в итоге первой в упражнениях с мячом и булавами. - Выходила сегодня с абсолютно чистой головой и работала. Сложно ли было забыть тот обруч? Нет, мне в этом помогла Ирина Александровна, да и Дина тоже, которые как психологи сумели в нужный момент найти нужные слова и поддержать меня".

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