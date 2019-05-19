Покорительницы Баку. Российские гимнастки на ЧЕ-2019 добились максимального результата

БАКУ, 19 мая. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Сборная России по художественной гимнастике добилась максимального результата на чемпионате Европы в Баку, однако сами победительницы и главный тренер команды Ирина Винер-Усманова не были до конца довольны выступлением в столице Азербайджана.
Российские гимнастки выиграли в Баку все восемь возможных золотых медалей турнира, также в их активе три серебряные награды. Вторыми в неофициальном медальном зачете стали гимнастки сборной Белоруссии (0-3-2), третье и четвертое места поделили сборные Израиля и Украины (0-1-1). В субботу россиянки первенствовали в юниорском многоборье в групповых упражнениях (Амина Халдарова, Елизавета Котенева, Александра Семибратова, Дана Семиренко, Алиса Тищенко и Анна Батасова) и в командном турнире (Дина и Арина Аверины, Александра Солдатова, а также Халдарова, Котенева, Семибратова, Семиренко, Тищенко и Батасова).
В заключительный день турнира российские юниорки выиграли золотые медали в упражнениях с пятью обручами и пятью лентами. Арина Аверина стала чемпионкой Европы в упражнениях с мячом и булавами, а ее сестра Дина победила в упражнениях с обручем и лентой. Дина Аверина также стала второй в упражнениях с булавами, серебро в упражнениях с мячом и лентой завоевала Солдатова.
"Если оценивать по результату и выносить окончательный вердикт, то все золотые медали выиграли мы, и три серебряных тоже у нас. Результат выше быть не может, как говорится. Должны быть все довольны, и я в том числе", - заметила Винер-Усманова.
По мнению главного тренера, быть полностью довольными показанными в Баку результатами нельзя. "Как говорил один мой учитель: "Бог знает на пять, я - на четыре, а вы и все остальные - на тройки". Работы еще очень много предстоит, к чемпионату мира нужно готовиться, к Европейским играм", - считает она.
"Очень много неточностей я заметила, много замечаний есть, которые будем отрабатывать. Очень хорошо сегодня выступили юниоры, которые будут выступать в Москве на первом чемпионате мира среди юниоров. Но тоже есть много мест, которые нужно было проработать", - отметила Винер-Усманова.
Баку взяли, впереди Москва
Больше всех медалей ЧЕ-2019 принесли России юниорки (четыре), которым, как сказала главный тренер национальной команды, еще предстоит стартовать летом в Москве на мировом первенстве. И для того, чтобы не ударить в грязь лицом дома, юным россиянкам было очень важно добиться высокого результата в Баку и набраться уверенности в своих силах.
"Мы не осознаем еще, что победили, - призналась журналистам капитан юниорской команды Александра Семибратова. - Очень понравилось, как нас здесь поддерживали наши болельщики. Мы им благодарны".
На вопрос, рассчитывали ли они перед началом турнира выиграть все золото, гимнастка ответила: "Мы не думали об этом. Только рассчитывали здесь выступить достойно и сделать все что можем. Мы очень будем стараться победить и на домашнем чемпионате мира".
Первый в истории юниорский чемпионат мира по художественной гимнастике пройдет в Москве с 19 по 21 июля.
Забыть неудачи и победить
Лидеры сборной России сестры Аверины, как и показывавшая на весенних этапах Кубка мира высокие результаты Солдатова, выступали на чемпионате Европы в статусе главных фаворитов и в целом оправдали ожидания своих болельщиков. Однако без шероховатостей в Баку не обошлось.
Главной сенсацией пятничной квалификации стала неудача в упражнениях с обручем абсолютной победительницы ЧЕ-2018 Арины Авериной, которая, дважды уронив снаряд, осталась только 14-й, не сумев пробиться в финал. Тогда же дала повод для огорчений своим поклонникам и Солдатова, вышедшая в финал упражнений с мячом только с шестого места.
"Я довольна тем, что сумела забыть свою пятничную неудачу с обручем, - заметила в воскресенье Арина Аверина, ставшая в итоге первой в упражнениях с мячом и булавами. - Выходила сегодня с абсолютно чистой головой и работала. Сложно ли было забыть тот обруч? Нет, мне в этом помогла Ирина Александровна, да и Дина тоже, которые как психологи сумели в нужный момент найти нужные слова и поддержать меня".
Солдатова, в свою очередь, призналась, что очень переживала после своего не совсем удачного выступления в квалификации с мячом. "Но мне помогла мой тренер Анна Вячеславовна Дьяченко. Для меня был большой знак, когда я утром подошла к Ирине Александровне [Винер-Усмановой], она меня обняла. И я поняла, что все хорошо будет впереди, все можно сделать", - сказала спортсменка.
"Если подводить итоги, то счастлива, что здесь выступала. Я говорю это в первую очередь себе каждый раз. Никто не знает моей, нашей ситуации, я могла не поехать, но рада, что здесь, рада, что выступала. Не все показала, что могла, но результатом своим довольна", - отметила 20-летняя гимнастка.
Главный тренер, отвечая на вопрос о дальнейших перспективах Солдатовой, в очередной раз не сумевшей полностью проявить себя на одном из главных стартов года, сказала: "Как она будет тренироваться, так и пойдет ее карьера, у нас все по спортивному принципу. Есть еще Анастасия Гузенкова, Дарья Трубникова, Лала Крамаренко и другие девочки, которые будут бороться за выступление на Олимпийских играх. Поэтому конкуренция будет очень сильной".
Через Минск обратно в Баку
Сборной России по художественной гимнастике в 2019 году предстоит выступить еще на двух важных стартах. Через месяц в Минске стартуют Европейские игры, а в середине сентября в Баку пройдет чемпионат мира, который станет главным турниром года.
Местом проведения чемпионата Европы - 2020 станет Киев.