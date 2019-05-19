"Шахтер" в 12-й раз выиграл чемпионат Украины по футболу

ТАСС, 19 мая. Футболисты донецкого "Шахтера" в гостях обыграли луганскую "Зарю" со счетом 1:0 и досрочно стали победителями чемпионата Украины.

В составе победителей гол забил Жуниор Мораес на 11-й минуте.

"Шахтер" занимает первое место в турнирной таблице чемпионата страны, набрав 76 очков после 29 матчей. За три тура до окончания чемпионата донецкий клуб опережает киевское "Динамо", занимающее вторую строчку, на 11 очков. Таким образом, "Шахтер" гарантировал себе победу в турнире. "Заря" идет четвертой и продолжает борьбу за попадание в квалификационный раунд Лиги Европы, имея в активе 39 очков после 29 встреч.

"Шахтер" в 12-й раз выиграл чемпионат Украины и трижды подряд (2017, 2018, 2019). Рекорд по количеству побед в чемпионате принадлежит киевскому "Динамо" - 15. 16 мая "Шахтер" в рекордный 13-й раз завоевал Кубок Украины, обыграв в финале "Ингулец" (4:0).

В следующем матче "Шахтер" сыграет с "Динамо", а "Заря" в гостях встретится со "Львовом". Обе встречи пройдут 22 мая.