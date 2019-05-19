Определились все четвертьфиналисты группы А на чемпионате мира по хоккею

КОШИЦЕ /Словакия/, 19 мая. /ТАСС/. Сборная США одержала победу над командой Германии со счетом 3:1 в матче шестого тура группового этапа чемпионата мира по хоккею. На встрече, которая прошла на "Стил-Арене" в Кошице, присутствовало 6293 зрителя.

В составе победителей шайбы забросили Джеймс ван Римсдайк (14-я минута), Дилан Ларкин (51), Джек Айкел (57). У проигравших отличился Фредерик Тиффельс (12-я минута).

В воротах сборной Германии Никласа Трётле, который отыграл предыдущий матч с канадцами (1:8), заменил Матиас Нидербергер. Голкипер "Колорадо" Филипп Грубауэр не попал в заявку на матч из-за травмы, которую получил во встрече с французами (4:1).

До этой встречи сборные Германии и США провели между собой 17 матчей на чемпионатах мира, в девяти из которых победу праздновали американцы, в пяти - немцы. Также было зафиксировано три ничьи.

После этой встречи стали известны все участники плей-офф чемпионата мира из группы А. Это сборные США (14 очков), Финляндии (13), Канады (12) и Германии (12). Из группы в плей-офф выходят четыре команды, отрыв сборных Германии и Канады за один матч до конца группового этапа от сборной Словакии, идущей на пятом месте, составляет три очка. Однако команда Словакии уступила в личных встречах командам Канады и Германии и не сможет подняться выше.

Таким образом, хозяева турнира, сборная Словакии, потеряли шансы на выход в плей-офф чемпионата мира. Словакам осталось провести матч с командой Дании, который пройдет 21 мая. На шестом месте в группе идет сборная Дании (5 очков; 5 матчей), на седьмом - Франции (1; 1), на восьмом - Великобритании (0; 6).

В заключительном матче группового этапа чемпионата мира сборная Германии 21 мая сыграет с командой Финляндии, американцы в этот же день встретятся с канадцами.