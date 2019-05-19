Эксперт: судья Москалев ошибочно поставил пенальти в ворота "Урала" в пользу "Локомотива"

МОСКВА, 19 мая. /Корр. ТАСС Тимофей Нежданов/. Главный арбитр встречи 29-го тура чемпионата России по футболу между екатеринбургским "Уралом" и московским "Локомотивом" Владимир Москалев ошибочно назначил 11-метровый удар в ворота "Урала". Такое мнение ТАСС в воскресенье по телефону высказал бывший инспектор Международной федерации футбола (ФИФА) Натан Бартфельд.

"Локомотив" сыграл вничью с "Уралом" и обеспечил себе участие в ЛЧ в следующем сезоне

Матч проходил на "Екатеринбург-Арене" и завершился вничью - 2:2. На 63-й минуте полузащитник "Локомотива" Рифат Жемалетдинов упал в штрафной "Урала" после контакта с ногой игрока соперника - Москалев назначил пенальти, который реализовал Антон Миранчук.

"Таких единоборств на поле много, не всегда в таких случаях судья дает свисток даже в центре поля, - сказал Бартфельд. - Если арбитр ставит 11-метровый, то он должен быть стопроцентный. Очень хорошо подходит аксиома: пенальти либо есть, либо его нет, а 50 на 50 не бывает. Поэтому я думаю, что основания для назначения пенальти в этой ситуации не было".

Также Бартфельд считает, что защитник "Урала" Стефан Страндберг заслуженно получил вторую желтую карточку на 65-й минуте встречи. "Это была вторая желтая и удаление. Игрок сыграл локтем, за такое полагается предупреждение".

После 29 туров "Локомотив" обеспечил себе участие как минимум в квалификации Лиги чемпионов в следующем сезоне, поскольку уже не опустится ниже третьего места - команда занимает вторую строчку с 53 очками, "Спартак", который идет на четвертом месте с 49 очками, потерял шансы догнать подопечных Юрия Семина. "Урал" идет 11-м, имея в активе 35 очков.

"Локомотив" и "Урал" встретятся в финале Олимп - Кубка России, который состоится 22 мая в Самаре.