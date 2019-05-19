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Первое заседание рабочей группы ЧЕ-2020 по самбо в Екатеринбурге пройдет в ближайшие дни

Решение о проведении турнира в российском городе было принято на заседании конгресса Европейской федерации самбо 16 мая
Президент Всероссийской федерации самбо Сергей Елисеев Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Президент Всероссийской федерации самбо Сергей Елисеев
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Первое заседание рабочей группы, посвященное чемпионату Европы 2020 года по самбо в Екатеринбурге, пройдет в ближайшие дни. Об этом ТАСС по телефону из испанского Хихона, где завершился чемпионат Европы, сообщил в воскресенье президент Европейской и Всероссийской федераций самбо Сергей Елисеев.

"Мы приняли эстафетную палочку, и сегодня флаг чемпионата Европы отправился в Екатеринбург. Уже на следующей неделе пройдет первое заседание рабочей группы по предстоящему турниру - обсудим состав оргкомитета, остальные вопросы по организации", - рассказал Елисеев.

Решение о проведении чемпионата Европы 2020 года было принято на заседании конгресса Европейской федерации самбо 16 мая. К моменту голосования Екатеринбург остался единственным кандидатом на право проведения соревнований. Церемония передачи флага Екатеринбургу прошла в Хихоне в заключительный день соревнований.

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