Первое заседание рабочей группы ЧЕ-2020 по самбо в Екатеринбурге пройдет в ближайшие дни

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Первое заседание рабочей группы, посвященное чемпионату Европы 2020 года по самбо в Екатеринбурге, пройдет в ближайшие дни. Об этом ТАСС по телефону из испанского Хихона, где завершился чемпионат Европы, сообщил в воскресенье президент Европейской и Всероссийской федераций самбо Сергей Елисеев.

"Мы приняли эстафетную палочку, и сегодня флаг чемпионата Европы отправился в Екатеринбург. Уже на следующей неделе пройдет первое заседание рабочей группы по предстоящему турниру - обсудим состав оргкомитета, остальные вопросы по организации", - рассказал Елисеев.

Решение о проведении чемпионата Европы 2020 года было принято на заседании конгресса Европейской федерации самбо 16 мая. К моменту голосования Екатеринбург остался единственным кандидатом на право проведения соревнований. Церемония передачи флага Екатеринбургу прошла в Хихоне в заключительный день соревнований.