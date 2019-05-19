Месси повторил рекорд чемпионата Испании по количеству наград лучшему бомбардиру

ТАСС, 19 мая. "Барселона" сыграла вничью с "Эйбаром" со счетом 2:2 в заключительном туре чемпионата Испании по футболу. Встреча прошла на домашнем стадионе "Эйбара".

В составе "Барселоны" дубль оформил Лионель Месси (31-я и 32-я минуты). У хозяев голы забили Марк Кукурелья (20) и Пабло де Бласис (45).

По итогам чемпионата Испании сезона-2018/19 Месси забил 36 голов, в шестой раз в карьере став лучшим бомбардиром турнира. Таким образом, аргентинский нападающий "Барселоны" повторил достижение нападающего "Атлетика" Тельмо Сарры (выступал в 1940-50-е годы), который удерживал рекорд по количеству побед в гонках бомбардиров первенств страны. Помимо этого, Месси установил рекорд по отрыву от ближайшего преследователя в списке бомбардиров турнира, второе место разделили его одноклубник Луис Суарес и форвард "Реала" Карим Бензема, в активе которых по 21 голу.

"Барселона", досрочно ставшая 26-кратным чемпионом страны после 35-го тура, набрала 87 очков после 38 матчей. Месси выступает за "Барселону" с 2004 года. Он является десятикратным чемпионом Испании, восьмикратным обладателем Суперкубка Испании, шестикратным обладателем Кубка Испании, четырехкратным победителем Лиги чемпионов, трехкратным обладателем Суперкубка УЕФА и трехкратным победителем клубного чемпионата мира. Месси пять раз признавался лучшим игроком мира по итогам года.