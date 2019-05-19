Капризов сыграет в звене с Овечкиным и Кузнецовым в матче ЧМ со швейцарцами

БРАТИСЛАВА, 19 мая. /ТАСС/. Тренерский штаб сборной России по хоккею определил состав команды на матч шестого тура группового этапа чемпионата мира против команды Швейцарии. Об этом в воскресенье сообщила пресс-служба Федерации хоккея России.

По сравнению с предыдущим матчем, против команды Латвии (3:1), тренерский штаб произвел изменение во втором звене. Вместо Александра Барабанова в тройке с Александром Овечкиным и Евгением Кузнецовым сыграет Кирилл Капризов. Барабанов заявлен 13-м нападающим. Кроме того, место в воротах займет Александр Георгиев.

Состав выглядит следующим образом:

вратари - Александр Георгиев, Андрей Василевский;

Михаил Сергачев - Никита Нестеров, Михаил Григоренко - Евгений Малкин - Евгений Дадонов;

Дмитрий Орлов - Никита Зайцев, Александр Овечкин - Евгений Кузнецов - Кирилл Капризов;

Динар Хафизуллин - Владислав Гавриков, Никита Гусев - Артем Анисимов - Никита Кучеров;

Никита Задоров, Илья Ковальчук - Сергей Андронов - Иван Телегин, Александр Барабанов.

Матч Россия - Швейцария пройдет в Братиславе в воскресенье, начало - 21:15 мск.