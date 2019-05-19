"ТСК-Таврия" выиграла у "Евпатории" в матче 26-го тура чемпионата Крыма по футболу

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая. /ТАСС/. "ТСК-Таврия" на своем поле в Симферополе выиграла у "Евпатории" в матче 26-го тура чемпионата Крыма по футболу со счетом 3:2. Мячи у хозяев на счету Захара Тарасенко (36-я минута), Станислава Печенкина (47), Ремзи Рамазанова (69). У гостей отличился Николай Хомич (77, 90 - с пенальти).

Остальные матчи тура завершились со следующими результатами: "Кызылташ" - "Севастополь" - 3:5, "Инкомспорт" - "Океан" - 2:3, "Гвардеец" - "Крымтеплица" - 0:2.

В турнирной таблице лидирует "Севастополь", набравший 48 очков, далее следуют "ТСК-Таврия" (48), "Крымтеплица" (45), "Евпатория" (35), "Океан" (34), "Инкомспорт" (31), "Кызылташ" (30) и "Гвардеец" (19).

Проводящий турнир Крымский футбольный союз имеет специальный статус Союза европейских футбольных ассоциаций, он был официально зарегистрирован в июле 2015 года. В турнире участвуют восемь команд из разных регионов полуострова.

Первый чемпионат Крыма состоялся в сезоне-2015/16 и завершился победой клуба "ТСК-Таврия", в сезоне-2016/17 чемпионом стал "Севастополь", в сезоне-2017/18 - "Евпатория".