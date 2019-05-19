Раффайнер: швейцарцы на ЧМ-2020 по хоккею хотели бы выступить в группе с россиянами

БРАТИСЛАВА, 19 мая. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Сборная Швейцарии по хоккею хотела бы сыграть с россиянами в одной группе на следующем чемпионате мира, который пройдет в Цюрихе и Лозанне. Об этом ТАСС рассказал генменеджер национальных сборных Швейцарии Рето Раффайнер.

Чемпионат мира 2020 года пройдет в двух швейцарских городах с 8 по 24 мая. Сборная Швейцарии будет играть на предварительной стадии в Цюрихе.

"Считаю, что жители нашей страны любят россиян. И мы были бы счастливы, если бы сборная России сыграла в одной группе с нами", - сказал он.

Раффайнер назвал состав сборной России лучшим на текущем турнире. "Сумасшедший плей-офф Национальной хоккейной лиги позволил приехать лучшим игрокам мира в сборную России. Нам нужно показать великолепную игру. Да, вы фавориты, но мы будем сражаться, нам нужно играть дисциплинированно и без удалений, мы верим в наши шансы", - отметил он.

Матч чемпионата мира между сборными России и Швейцарии начнется на арене имени Ондрея Непелы в Братиславе в 21:15 мск.