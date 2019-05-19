Московское "Динамо" продлило контракт с хоккеистом Еременко

ТАСС, 19 мая. Московский хоккейный клуб "Динамо" объявил о подписании нового контракта с голкипером команды Александром Еременко. Об этом в воскресенье сообщила пресс-служба московского клуба.

Подробности соглашения с 39-летним голкипером не уточняются.

"Очень рад продлить контракт с клубом. Важно, что я не просто остался в "Динамо", а именно в качестве игрока. Счастлив, что все еще нужен команде, это придает новые силы, чтобы добиваться новых побед. Верю, что нас ждет яркий сезон", - сказал Еременко.

Еременко является воспитанником "Динамо". В составе московского клуба он дважды становился обладателем Кубка Гагарина. Помимо "Динамо", Еременко выступал за тверской ТХК, казанский "Ак Барс" и уфимский "Салават Юлаев". Всего в КХЛ он провел 436 матчей при показателе отраженных бросков 93,0%.

В составе сборной России Еременко дважды выигрывал чемпионат мира (2008, 2009), также в его активе серебряная (2010) и две бронзовые (2005, 2007) награды мировых первенств.