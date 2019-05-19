Хусаинов: арбитр Москалев отработал матч "Урал" - "Локомотив" на отлично

"Пенальти 500-процентный, я это называю "двое в драке, третий в стороне", - сказал Хусаинов. - Игрок "Локомотива" в штрафной площади в момент обводки вступает в единоборство с футболистом "Урала", последний, что правильно, пропускает мяч между ног и поворачивается спиной. Если бы он пошел за этим мячом, вопросов нет, но игрок "Урала" делает по-другому: он останавливается и телом задерживает соперника, что дает возможность его партнеру сыграть чисто в мяч, это трактуется как нарушение, и неважно, где, хоть в центре поля".

Также бывший арбитр поддержал решение Москалева показать две желтые карточки защитнику "Урала" Стефану Страндбергу. Норвежский игрок обороны с интервалом в две минуты получил два предупреждения (за нахождение в штрафной площади в момент подготовки к пенальти и за удар соперника локтем). Уходя с поля, он продемонстрировал жест, намекающий на предвзятость арбитра.

"При пробитии 11-метрового арбитр вправе потребовать соблюдения положенного расстояния, когда все, кроме бьющего игрока, должны находиться за пределами штрафной площади, Москалев попросил футболистов "Урала" выйти за границы штрафной. Но после этого один из игроков хозяев входит в штрафную и начинает активно показывать какие-то жесты в сторону судьи, так что это чистое предупреждение, причем с последующими дисциплинарными санкциями. А что касается второго эпизода, то Страндберг не просто играл с рукой на туловище [Федора] Смолова, он делал акцентированное движение локтем, поэтому это тоже желтая карточка. Москалев справился на отлично в этом матче".