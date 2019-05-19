Скачок в развитии. Сборная России по самбо снова подтвердила статус сильнейшей в Европе

На турнире в Испании россияне завоевали 16 золотых, четыре серебряные и две бронзовые медали

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Сборная России по самбо на чемпионате Европы в испанском Хихоне завоевала 16 золотых, четыре серебряные и две бронзовые медали, команда победила во всех трех дисциплинах - спортивном женском и мужском, а также в боевом самбо. На предыдущем чемпионате континента в Афинах россияне также стали победителями общего зачета с 12 золотыми, четырьмя серебряными и восемью бронзовыми медалями. В спортивном самбо команда завоевала пять золотых, две серебряные и две бронзовые награды, на втором месте команда Грузии (2-1-2), на третьем - борцы Армении (1-3-1). Чемпионами Европы стали Владимир Гладких (до 57 кг), Максим Юдин (74 кг), Сергей Кирюхин (до 82 кг), Давид Оганисян (до 90 кг) и Дмитрий Елисеев (до 100 кг). Серебряными призерами стали Евгений Еремин (до 52 кг) и Михаил Воробьев (до 68 кг), бронзовые медали завоевали Тагир Тагиров (до 62 кг) и Андрей Волков (свыше 100 кг).

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В боевом самбо команда отметилась сразу восемью золотыми медалями, чемпионами Европы стали Владимир Ламанов (до 52 кг), Мухтар Гамзаев (до 57 кг), Федор Дурыманов (до 62 кг), Альберт Жангараев (до 68 кг), Загит Гайдаров (до 74 кг), Роман Егоров (до 90 кг), Хадис Ибрагимов (до 100 кг) и Кирилл Сидельников (свыше 100 кг). Второе место заняла команда Украины (1-5-3), третьими стали спортсмены Белоруссии (0-2-0). В женском самбо на счету российской команды три золота и два серебра. Титул чемпионок Европы завоевали Мария Молчанова (до 48 кг), Вера Лоткова (до 52 кг) и Яна Шевченко (до 60 кг), серебряными призерами турнира стали Валерия Анисимова (до 64 кг) и Галина Амбарцумян (до 72 кг). Вторыми стали самбистки Украины (3-1-4), третьими - спортсменки Белоруссии (1-2-3). Как рассказал ТАСС президент Европейской и Всероссийской федераций самбо Сергей Елисеев, медали турнира на этот раз завоевали спортсмены 18 стран. "Это большой скачок в развитии европейского самбо, ведь на пьедестале почета стояли спортсмены Хорватии, Северной Македонии, Сербии, Румынии и других стран. В европейское самбо влилась новая волна молодых атлетов", - рассказал Елисеев. Комментируя выступление российской команды, Елисеев отметил, что с поставленной задачей сборная справилась: "Со своей задачей - победой в командном зачете - сборная России на этом турнире справилась. Но на этот раз было понятно - все страны привезли очень ровные команды, и все были очень серьезно настроены на борьбу". Задачи усложнились для всех На нынешнем чемпионате Европы подсчет командного места велся по количеству золотых наград, раньше общий итог определяли по очкам, присуждаемым атлетам в зависимости от занятого места. Как рассказал ТАСС главный тренер сборной России по спортивному самбо Дмитрий Трошкин, это усложнило задачи для лидеров.

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