Скачок в развитии. Сборная России по самбо снова подтвердила статус сильнейшей в Европе

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Сборная России по самбо на чемпионате Европы в испанском Хихоне завоевала 16 золотых, четыре серебряные и две бронзовые медали, команда победила во всех трех дисциплинах - спортивном женском и мужском, а также в боевом самбо. На предыдущем чемпионате континента в Афинах россияне также стали победителями общего зачета с 12 золотыми, четырьмя серебряными и восемью бронзовыми медалями.
В спортивном самбо команда завоевала пять золотых, две серебряные и две бронзовые награды, на втором месте команда Грузии (2-1-2), на третьем - борцы Армении (1-3-1). Чемпионами Европы стали Владимир Гладких (до 57 кг), Максим Юдин (74 кг), Сергей Кирюхин (до 82 кг), Давид Оганисян (до 90 кг) и Дмитрий Елисеев (до 100 кг). Серебряными призерами стали Евгений Еремин (до 52 кг) и Михаил Воробьев (до 68 кг), бронзовые медали завоевали Тагир Тагиров (до 62 кг) и Андрей Волков (свыше 100 кг).
В боевом самбо команда отметилась сразу восемью золотыми медалями, чемпионами Европы стали Владимир Ламанов (до 52 кг), Мухтар Гамзаев (до 57 кг), Федор Дурыманов (до 62 кг), Альберт Жангараев (до 68 кг), Загит Гайдаров (до 74 кг), Роман Егоров (до 90 кг), Хадис Ибрагимов (до 100 кг) и Кирилл Сидельников (свыше 100 кг). Второе место заняла команда Украины (1-5-3), третьими стали спортсмены Белоруссии (0-2-0).
В женском самбо на счету российской команды три золота и два серебра. Титул чемпионок Европы завоевали Мария Молчанова (до 48 кг), Вера Лоткова (до 52 кг) и Яна Шевченко (до 60 кг), серебряными призерами турнира стали Валерия Анисимова (до 64 кг) и Галина Амбарцумян (до 72 кг). Вторыми стали самбистки Украины (3-1-4), третьими - спортсменки Белоруссии (1-2-3).
Как рассказал ТАСС президент Европейской и Всероссийской федераций самбо Сергей Елисеев, медали турнира на этот раз завоевали спортсмены 18 стран. "Это большой скачок в развитии европейского самбо, ведь на пьедестале почета стояли спортсмены Хорватии, Северной Македонии, Сербии, Румынии и других стран. В европейское самбо влилась новая волна молодых атлетов", - рассказал Елисеев.
Комментируя выступление российской команды, Елисеев отметил, что с поставленной задачей сборная справилась: "Со своей задачей - победой в командном зачете - сборная России на этом турнире справилась. Но на этот раз было понятно - все страны привезли очень ровные команды, и все были очень серьезно настроены на борьбу".
Задачи усложнились для всех
На нынешнем чемпионате Европы подсчет командного места велся по количеству золотых наград, раньше общий итог определяли по очкам, присуждаемым атлетам в зависимости от занятого места. Как рассказал ТАСС главный тренер сборной России по спортивному самбо Дмитрий Трошкин, это усложнило задачи для лидеров.
"Разницу почувствовали, ведь какие-то страны теперь могут привезти неполную команду, но если их атлеты возьмут золото, то все может кардинально меняться. Другие могут привезти девять атлетов из девяти возможных, но не взять ни одного золота, проиграв неполной команде. Сегодня качество медали становится основополагающим", - отметил Трошкин.
Подводя итог выступления российской команды, главный тренер подчеркнул: "Результаты нашей сборной по спортивному самбо закономерны - новички команды остались с медалями, пять золотых наград взяли лидеры. У девочек три золота, но команде было непросто - сборная обновилась на 70 процентов и все-таки взяла командное золото. А выступление команды по боевому самбо было просто блестящим - восемь золотых из девяти возможных".
Екатеринбург готовится встретить сильнейших самбистов Европы
Накануне чемпионата, 16 мая, в Хихоне прошло заседание конгресса Европейской федерации самбо, на котором было принято решение, что следующий чемпионат Европы 2020 года примет Екатеринбург. К моменту голосования у российского претендента конкурентов уже не осталось, заявка Екатеринбурга была настолько сильной, что оппоненты сняли кандидатуры еще за день до принятия решения. Торжественная церемония передачи флага Екатеринбургу прошла в Хихоне в заключительный день соревнований.
"Мы приняли эстафетную палочку, и сегодня флаг чемпионата Европы отправился в Екатеринбург. Уже на следующей неделе пройдет первое заседание рабочей группы по предстоящему турниру - обсудим состав оргкомитета, остальные вопросы по организации", - рассказал Елисеев.
Чемпионат Европы по самбо прошел в Хихоне с 17 по 19 мая.