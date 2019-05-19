Российский тхэквондист Ларин завоевал золото чемпионата мира

ТАСС, 19 мая. Россиянин Владислав Ларин завоевал золотую медаль чемпионата мира по тхэквондо в весовой категории до 87 кг. Соревнования проходят в Манчестере.

В финале Ларин одержал победу над бразильцем Икаро Мигелем Суаресом со счетом 19:9. Бронзовыми призерами стали китаец Сун Чжаосян и хорват Иван Сапина.

Ларин также является чемпионом Европы, бронзовым призером чемпионата мира и серебряным призером Европейских игр.

Эта медаль стала четвертой и первой золотой для сборной России на чемпионате мира. Ранее в воскресенье Татьяна Кудашова завоевала серебряную медаль в весовой категории до 53 кг. В пятницу серебро завоевал Георгий Попов (до 54 кг), в четверг призер Олимпийских игр россиянин Алексей Денисенко стал третьим (до 68 кг).

Чемпионат мира по тхэквондо проходит раз в два года, впервые соревнования проходят в Великобритании. В 2012 году Манчестер принимал чемпионат Европы. На предыдущем чемпионате мира, который прошел в Южной Корее, сборная России завоевала 7 медалей (1 золотая, 4 серебряные, 2 бронзовые).