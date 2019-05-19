СМИ: бывший баскетболист ЦСКА Лэнгдон стал генменеджером клуба НБА "Нью-Орлеан"

ТАСС, 19 мая. Бывший игрок российского ЦСКА Траджан Лэнгдон занял пост генерального менеджера клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Нью-Орлеан". Об этом в воскресенье сообщила "Газета.Ru" со ссылкой на издание Sports Illustrated.

Подробности соглашения с 43-летним специалистом не уточняются. На этом посту Лэнгдон сменил Дэлла Демпса, который был отправлен в отставку в феврале 2019 года.

Лэнгдон выступал в составе ЦСКА с 2005 по 2011 год. В составе российского клуба американец стал шестикратным чемпионом страны и двукратным чемпионом Евролиги, в сезоне-2007/08 он был признан самым ценным игроком "Финала четырех" турнира. Помимо ЦСКА, Лэнгдон играл за клуб НБА "Кливленд", а также за итальянский "Бенеттон", турецкий "Эфес" и российское "Динамо".

После завершения карьеры с 2012 по 2015 год он проработал в скаутской службе "Сан-Антонио", а осенью 2015 года вошел в тренерский штаб "Кливленда", с которым в сезоне-2015/16 выиграл первый в истории клуба титул чемпиона НБА.