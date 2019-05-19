СМИ: ПСЖ намерен приобрести футболиста "Челси" Канте за €100 млн

ТАСС, 19 мая. Французский футбольный клуб "Пари Сен-Жермен" планирует приобрести полузащитника английского "Челси" Н'Голо Канте за €100 млн. Об этом в воскресенье сообщила "Газета.Ru" со ссылкой на британское издание The Sun.

По информации издания, руководство ПСЖ готово предложить 28-летнему полузащитнику долгосрочный контракт с высокой зарплатой. Действующий контракт француза с "Челси" рассчитан до 2023 года. Если французскому клубу не удастся договориться о трансфере Канте, ПСЖ сосредоточится на покупке нападающего английского "Уотфорда" Абдулайе Дукуре.

В текущем сезоне Канте провел за "Челси" 52 матча во всех турнирах, забив пять голов и отдав четыре результативные передачи. В составе "Челси" француз становился чемпионом Англии (2017) и обладателем кубка страны (2018). В составе сборной Франции Канте стал чемпионом мира 2018 года.