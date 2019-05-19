Путь к мечте длиной в 11 лет. "Краснодар" - в Лиге чемпионов

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. В воскресенье состоялись четыре матча 29-го тура чемпионата России по футболу, которые придали турнирной таблице близкий к окончательному вид. В одной из центральных встреч дня "Краснодар" на выезде обыграл тульский "Арсенал" (3:0) и гарантировал себе как минимум третье место по итогам сезона, дающее право в следующей международной кампании выступить в Лиге чемпионов. Если команда под руководством главного тренера Мурада Мусаева по итогам 30-го тура не сможет обойти идущий вторым московский "Локомотив" (у обеих команд по 53 очка, железнодорожники находятся выше за счет дополнительных показателей), то сыграет в третьем квалификационном раунде главного еврокубка.

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"Краснодар" основан 22 февраля 2008 года. За три года клуб бизнесмена Сергея Галицкого, не без финансовых проблем у других команд, которые не позволяли им претендовать на повышение в классе, прошел путь от третьего по силе дивизиона российского футбола до премьер-лиги. С сезона-2014/15 неизменно команда квалифицировалась в Лигу Европы, лишь один раз не сумев попасть в число участников групповой стадии турнира. Путь команды до Лиги чемпионов занял 11 лет. Последний шаг на пути к главному клубному турниру Европы "Краснодар" сделал в Туле, разгромив местный "Арсенал" со счетом 3:0. До встречи с коллективом Мусаева команда Игоря Черевченко в чемпионате России не знала поражений на протяжении 11 игр (семь побед, четыре ничьи). В послематчевом комментарии в эфире канала "Матч Премьер" главный тренер краснодарцев заверил, что команда сделает все, чтобы обойти "Локомотив" и занять второе место по итогам чемпионата. Черевченко, в свою очередь, признался, что в 30-м туре будет болеть за московскую команду, в которой успел провести пять лет в качестве игрока, а также поработать в роли тренера с 2008 по 2016 год. Несмотря на крупное поражение, тульские болельщики проводили игроков "Арсенала" аплодисментами и скандированием: "Мы хотим играть в еврокубках". Команда Черевченко сохраняет шансы на это - чтобы получить право сыграть во втором квалификационном раунде Лиги Европы, 44-летнему тренеру и его футболистам опять будет нужно болеть за "Локомотив". На этот раз в финале Кубка России, где железнодорожники 22 мая сыграют с екатеринбургским "Уралом". Поскольку москвичи уже гарантировали себе как минимум квалификацию Лиги чемпионов, их победа в кубке приведет к тому, что шестое место по итогам чемпионата страны станет лигоевропейским. Репетиция кубкового финала и вопросы к судье Календарь чемпионата России и продвижение "Локомотива" и "Урала" по турнирной сетке Кубка России привели к тому, что команды вынуждены провести две очных встречи за четыре дня. В первой из них, состоявшейся в воскресенье в Екатеринбурге, победитель не был выявлен. На два гола полузащитника москвичей Антона Миранчука уральцы ответили точным ударом Андрея Панюкова, еще один мяч был квалифицирован как автогол и записан на вратаря гостей Маринато Гилерме. Второй из мячей железнодорожников был забит с пенальти, который вызвал вопросы у защитника "Урала" Стефана Страннберга.

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Норвежец пытался оспорить решение главного судьи Владимира Москалева и перед одиннадцатиметровым вошел в штрафную, за что получил желтую карточку. Спустя пару минут в борьбе с нападающим "Локомотива" Федором Смоловым он ударил соперника локтем и был удален с поля. Уходя в подтрибунное помещение, он продемонстрировал характерный жест, намекающий на предвзятость арбитра. "Мы хорошо сыграли, полностью контролировали игру до того, как нам поставили этот "левый" пенальти. Там 100% не было красной карточки, даже Смолов сказал так. Если давать красные в таких ситуациях, то можно хоть 50 красных показать в игре", - сказал Страннберг ТАСС. Бывший инспектор Международной федерации футбола (ФИФА) Натан Бартфельд поддержал игрока "Урала", заявив, что основания для назначения пенальти не было. Вместе с тем специалист назвал правильным решение Москалева показать Страннбергу две желтые карточки. В трактовке момента с назначением одиннадцатиметрового в ворота "Урала" с Бартфельдом не согласился бывший арбитр международной категории Сергей Хусаинов. "Пенальти 500-процентный, я это называю "двое в драке, третий в стороне", - отметил он. Несмотря на это, экс-судья считает, что арбитр правильно поступил, решив показать две желтые карточки Страннбергу. Спасение "Динамо" Московскому "Динамо" для сохранения прописки в премьер-лиге было необходимо в двух оставшихся матчах набрать как минимум одно очко. Выездная встреча с досрочно вылетевшим в Футбольную национальную лигу красноярским "Енисеем" подходила для этого как нельзя лучше. Бело-голубые в первом тайме владели преимуществом и смогли открыть счет - не самый однозначный пенальти, назначенный после контакта защитника хозяев Алексея Грицаенко с форвардом гостей Евгением Луценко, реализовал Жоаозиньо. Еще до перерыва хозяева поля восстановили равенство - Павел Комков подставился под подкат Алексея Козлова у лицевой линии, Александр Кутьин с точки не промахнулся.

Несмотря на мнение о том, что такие одиннадцатиметровые можно было и не назначать, Сергей Хусаинов высказался в поддержку арбитра Михаила Вилкова. "Он верно назначил оба пенальти", - заявил бывший рефери. После перерыва "Динамо" благодаря голу Артура Юсупова вновь вышло вперед, но не сумело удержать победу - за три минуты до конца основного времени Кутьин оформил дубль и принес своей команде ничью в последней домашней встрече в премьер-лиге. Следующие матчи обеих команд пройдут в торжественной обстановке - "Динамо" проведет первый матч на новом стадионе в Петровском парке (соперником будет тульский "Арсенал"), а "Енисей" отправится в Санкт-Петербург, где недавно оформивший чемпионство "Зенит" после игры 30-го тура отправится на чемпионский парад по городу. Чемпионский подарок Тимофею Калачеву "Зенит" в Ростове-на-Дону встречался с "Ростовом". С турнирной точки зрения игра не имела никакой роли для обеих команд - первые уже получили чемпионский кубок и золотые медали, а вторые потеряли шансы на попадание в еврокубки. Тем не менее для хозяев эта игра была более важна - она стала последней за клуб для 38-летнего белоруса Тимофея Калачева, который провел в команде в общей сложности 289 матчей во всех турнирах, забив 24 мяча и сделав 74 голевые передачи. Гости же не стали выставлять оптимальный состав, дав шанс проявить себя тем, кто на протяжении сезона имел мало игровой практики.