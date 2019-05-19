Сборная Финляндии обыграла французов на чемпионате мира по хоккею

КОШИЦЕ /Словакия/, 19 мая. /ТАСС/. Хоккеисты сборной Финляндии победили команду Франции со счетом 3:0 в матче шестого тура групповой стадии чемпионата мира. Встречу в Кошице посетили 4682 зрителя.
Шайбы забросили Йоэль Кивиранта (10-я минута), Никко Миккола (22) и Йере Саллинен (53). Лучший бомбардир сборной Финляндии на чемпионате мира Каапо Какко, набравший на турнире семь очков (шесть голов + одна результативная передача), не отметился результативными действиями.
Вратарь сборной Финляндии Юсси Олкинуора, отыгравший предыдущий матч с британцами (5:0) и отметившийся в нем результативной передачей, остался в запасе. Его заменил Кевин Ланкинен.
Сборная Финляндии лидирует в группе A, набрав 16 очков. Далее следуют команды США (14), Канады (12) и Германии (12), все четыре сборные ранее обеспечили себе выход в плей-офф. На пятом месте в группе A идут словаки (9), на шестом - датчане (5). Сборная Франции занимает седьмое место с одним очком, замыкают таблицу хоккеисты Великобритании (0).
В заключительном матче группового этапа чемпионата мира сборная Финляндии 21 мая сыграет с командой Германии, французы 20 мая встретятся с британцами.
|№
|Команда
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|Очки
|1
|Финляндия
|6
|5
|0
|0
|0
|1
|0
|20-7
|16
|2
|США
|6
|4
|1
|0
|0
|0
|1
|27-12
|14
|3
|Канада
|5
|4
|0
|0
|0
|0
|1
|28-11
|12
|4
|Германия
|6
|4
|0
|0
|0
|0
|2
|14-16
|12
|5
|Словакия
|6
|3
|0
|0
|0
|0
|3
|26-18
|9
|6
|Дания
|5
|1
|0
|1
|0
|0
|3
|17-16
|5
|7
|Франция
|6
|0
|0
|0
|1
|0
|5
|11-30
|1
|8
|Великобритания
|6
|0
|0
|0
|0
|0
|6
|5-38
|0
|№
|Команда
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|Очки
|1
|Россия
|6
|6
|0
|0
|0
|0
|0
|29-3
|18
|2
|Чехия
|6
|5
|0
|0
|0
|0
|1
|34-10
|15
|3
|Швеция
|5
|4
|0
|0
|0
|0
|1
|32-10
|12
|4
|Швейцария
|6
|4
|0
|0
|0
|0
|2
|23-9
|12
|5
|Латвия
|5
|2
|0
|0
|0
|0
|3
|13-14
|6
|6
|Норвегия
|6
|2
|0
|0
|0
|0
|4
|18-29
|6
|7
|Австрия
|6
|0
|0
|0
|0
|0
|6
|6-36
|0
|8
|Италия
|6
|0
|0
|0
|0
|0
|6
|1-45
|0