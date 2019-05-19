Сборная Финляндии обыграла французов на чемпионате мира по хоккею

КОШИЦЕ /Словакия/, 19 мая. /ТАСС/. Хоккеисты сборной Финляндии победили команду Франции со счетом 3:0 в матче шестого тура групповой стадии чемпионата мира. Встречу в Кошице посетили 4682 зрителя.

Шайбы забросили Йоэль Кивиранта (10-я минута), Никко Миккола (22) и Йере Саллинен (53). Лучший бомбардир сборной Финляндии на чемпионате мира Каапо Какко, набравший на турнире семь очков (шесть голов + одна результативная передача), не отметился результативными действиями.

Вратарь сборной Финляндии Юсси Олкинуора, отыгравший предыдущий матч с британцами (5:0) и отметившийся в нем результативной передачей, остался в запасе. Его заменил Кевин Ланкинен.

Сборная Финляндии лидирует в группе A, набрав 16 очков. Далее следуют команды США (14), Канады (12) и Германии (12), все четыре сборные ранее обеспечили себе выход в плей-офф. На пятом месте в группе A идут словаки (9), на шестом - датчане (5). Сборная Франции занимает седьмое место с одним очком, замыкают таблицу хоккеисты Великобритании (0).

В заключительном матче группового этапа чемпионата мира сборная Финляндии 21 мая сыграет с командой Германии, французы 20 мая встретятся с британцами.