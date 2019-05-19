{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Сборная Финляндии обыграла французов на чемпионате мира по хоккею

Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу финнов
Описание
© EPA-EFE/MARTIN DIVISEK

КОШИЦЕ /Словакия/, 19 мая. /ТАСС/. Хоккеисты сборной Финляндии победили команду Франции со счетом 3:0 в матче шестого тура групповой стадии чемпионата мира. Встречу в Кошице посетили 4682 зрителя.

Шайбы забросили Йоэль Кивиранта (10-я минута), Никко Миккола (22) и Йере Саллинен (53). Лучший бомбардир сборной Финляндии на чемпионате мира Каапо Какко, набравший на турнире семь очков (шесть голов + одна результативная передача), не отметился результативными действиями. 

Вратарь сборной Финляндии Юсси Олкинуора, отыгравший предыдущий матч с британцами (5:0) и отметившийся в нем результативной передачей, остался в запасе. Его заменил Кевин Ланкинен.

Сборная Финляндии лидирует в группе A, набрав 16 очков. Далее следуют команды США (14), Канады (12) и Германии (12), все четыре сборные ранее обеспечили себе выход в плей-офф. На пятом месте в группе A идут словаки (9), на шестом - датчане (5). Сборная Франции занимает седьмое место с одним очком, замыкают таблицу хоккеисты Великобритании (0).

В заключительном матче группового этапа чемпионата мира сборная Финляндии 21 мая сыграет с командой Германии, французы 20 мая встретятся с британцами.

Чемпионат мира по хоккею-2019 группа А
КомандаИВВОВБПБПОПШайбыОчки
1Финляндия650001020-716
2США641000127-1214
3Канада540000128-1112
4Германия640000214-1612
5Словакия630000326-189
6Дания510100317-165
7Франция600010511-301
8Великобритания60000065-380
Чемпионат мира по хоккею-2019 группа B
КомандаИВВОВБПБПОПШайбыОчки
1Россия660000029-318
2Чехия650000134-1015
3Швеция540000132-1012
4Швейцария640000223-912
5Латвия520000313-146
6Норвегия620000418-296
7Австрия60000066-360
8Италия60000061-450
Теги
Чемпионат мира по хоккею-2019
Этторе Мессина: баскетболисты ЦСКА заслужили победу в Евролиге
В финальном матче турнира армейцы победили турецкий "Анадолу Эфес" со счетом 91:83
Читать полностью