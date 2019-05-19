Этторе Мессина: баскетболисты ЦСКА заслужили победу в Евролиге

ВИТОРИЯ-ГАСТЕЙС /Испания/, 19 мая. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Бывший тренер московского баскетбольного клуба ЦСКА итальянец Этторе Мессина считает, что игроки команды заслужили победу в Евролиге. Об этом специалист сказал корреспонденту ТАСС.

На эту тему

"Это огромная победа, - сказал Мессина. - ЦСКА молодцы, они полностью заслужили эту победу. И сегодня я конечно болел за свою бывшую команду", - сказал Мессина.

В воскресенье ЦСКА в финальном матче Евролиги обыграл турецкий "Анадолу Эфес" со счетом 91:83.

ЦСКА в четвертый раз стал победителем Евролиги, ранее он побеждал в турнире в 2006, 2008 и 2016 годах.

Мессина возглавлял ЦСКА в 2005-2009 и 2012-2014 годах. С армейцами итальянский тренер дважды выиграл Евролигу (2006, 2008), Единую лигу ВТБ (2013, 2014), Кубок России (2006, 2007) и стал пятикратным чемпионом России (2006-2009, 2013).