Третьяк: российским хоккеистам надо меньше нарушать правила в следующих матчах ЧМ

БРАТИСЛАВА, 20 мая. /ТАСС/. Игроки сборной России должны получать меньше удалений в решающих матчах чемпионата мира по хоккею, чем в игре группового этапа с командой Швейцарии. Такое мнение ТАСС в воскресенье высказал президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк.

Сборная России одержала шестую победу подряд на чемпионате мира по хоккею

Сборная России со счетом 3:0 переиграла команду Швейцарии и одержала шестую победу подряд на предварительном этапе чемпионата мира. Российские хоккеисты за игру заработали 14 штрафных минут. В заключительном матче группового этапа россияне встретятся со шведами 21 мая.

"К сожалению, многовато удалений. Швейцарцы нас простили, шведы, думаю, не простят. Этот момент надо подправить", - отметил Третьяк.

Президент ФХР в целом остался доволен качеством игры сборной России. "Сегодня (Никита) Гусев мог забросить, (Кирилл) Капризов провел хорошую игру. Надо было реализовывать, моментов было много. Думаю, что получилась достойная и хорошая игра", - подчеркнул Третьяк.

Ворота российской сборной во второй раз на турнире защищал Александр Георгиев, который отразил 31 бросок и был признан лучшим игроком встречи в составе команды. Четыре встречи группового этапа провел Андрей Василевский. "Георгиев сыграл очень хорошо, солидно, просто молодец. У нас два прекрасных вратаря", - заключил Третьяк.

Сборная России продолжает лидировать в группе B, набрав 18 очков после шести матчей, российская команда остается единственной командой на турнире, которая не потерпела ни одного поражения. Вторыми идут хоккеисты из Чехии, имея в активе 15 очков, далее следуют шведы (12 очков), швейцарцы (12), латвийцы (6), норвежцы (6), австрийцы (0) и итальянцы (0).