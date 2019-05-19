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Кущенко: баскетболисты ЦСКА показали характер в "Финале четырех" Евролиги

Российский клуб добился победы над турецким "Анадолу Эфес" со счетом 91:83
Глава Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко Сергей Фадеичев/ТАСС
Описание
Глава Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко
© Сергей Фадеичев/ТАСС

ВИТОРИЯ-ГАСТЕЙС /Испания/, 20 мая. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Игроки московского ЦСКА продемонстрировали характер в "Финале четырех" баскетбольной Евролиги. Об этом ТАСС заявил президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко.

В воскресенье ЦСКА в четвертый раз стал победителем Евролиги, обыграв в финале турецкий "Анадолу Эфес" со счетом 91:83.

"Не хочется сейчас разбирать тактику и стратегию. Но ЦСКА показал то, чем славен, показал характер, победил, великий армейский клуб. Я не могу не отметить, что клуб Единой лиги ВТБ выигрывает Евролигу во второй раз за 4 года", - сказал Кущенко.

Ранее ЦСКА становился победителем Евролиги в 2006, 2008 и 2016 годах. С 2003 года столичный клуб лишь один раз не выходил в "Финал четырех" турнира, это случилось в сезоне-2010/11.

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"Финал четырех" баскетбольной Евролиги
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